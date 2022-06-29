Estados Unidos reforzará sus fuerzas militares en Europa

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, informó que reforzará sus equipos y fuerzas militares en toda Europa. Explicó que instalará un nuevo cuartel general permanente de su ejército en Polonia, en respuesta a las amenazas de Rusia.

Biden añadió que Estados Unidos mantendrá una brigada rotativa de tres mil combatientes y otro equipo de combate de dos mil efectivos en Rumania. Explicó que trabajará en mejorar los despliegues rotativos en los países bálticos, también enviará escuadrones F-35 a Reino Unido y dejará en una defensa aérea permanente en Alemania e Italia.

"Vamos a mejorar nuestros despliegues rotativos en los estados bálticos, y vamos a enviar dos escuadrones F-35 adicionales al Reino Unido y estacionaremos defensa aérea adicional y otras capacidades en Alemania e Italia".

Asimismo, el presidente de Estados Unidos dijo que trabajará con España para mantener el mismo número de destructores estadounidenses en la Base Naval de Rota en Cádiz. Y dijo que continuará aumentando la cantidad de fuerzas militares estadounidenses en toda Europa.

|Reuters

Biden asegura que la OTAN defenderá cada centímetro de Europa

Durante la cumbre de la OTAN en Madrid, el presidente de Estados Unidos reiteró que su nación y todos los aliados de la organización militar están comprometidos a “defender cada centímetro” del territorio Europeo.

"Lo decimos en serio cuando decimos que un ataque contra uno es un ataque contra todos", dijo Joe Biden este miércoles.

“Vamos a asegurarnos de que la OTAN esté lista para enfrentar las amenazas de todas las direcciones en todos los dominios”, dijo Biden. "Estamos demostrando que la OTAN es más necesaria ahora que nunca".

Los pasos de los estados anteriormente neutrales, Finlandia y Suecia, para ingresar a la alianza fortalecerían a la OTAN y harían más seguros a todos sus miembros, dijo el mandatario de Estados Unidos.

Finalmente Joe Biden dijo que “Putin hizo añicos la paz en Europa y atacó los principios del orden basados en reglas, los Estados Unidos y nuestros aliados vamos a intensificar, estamos intensificando”.

