EU presionará a Turquía para la unión de Finlandia y Suecia a la OTAN

Los líderes de las naciones pertenecientes a la OTAN ya están en Madrid, donde se llevara a cabo la cumbre, donde el tema principal es si el organismo autoriza o no el ingreso de Finlandia y Suecia al organismo. En medio de la intervención rusa en Ucrania, estos países escandinavos solicitaron su adhesión.

Para ingresar al organismo todos los integrantes deben autorizar de manera unánime. Turquía, ha manifestado su rechazo al ingreso de estos países porque estas naciones han dado asilo a opositores del gobierno del presidente Tayyip Erdogan. Para el gobierno sus opositores son considerados terroristas.

En Madrid este martes las delegaciones de Finlandia y Suecia se mostraron optimistas sobre la posibilidad de queTurquía levante el veto a su entrada a la OTAN en la cumbre que celebrará la alianza militar en Madrid, ya que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con su homólogo turco, encuentro que ya ha sido confirmado por la Casa Blanca.

At the invitation of SG @jensstoltenberg, senior officials from Türkiye, Finland & Sweden held a 2nd meeting w/senior #NATO officials. The talks focused on 🇹🇷's security concerns, in order to make progress on the NATO membership applications by 🇫🇮 and 🇸🇪.https://t.co/tDb0syp1QI pic.twitter.com/pKHdv6RYv9 — Oana Lungescu (@NATOpress) June 27, 2022

"La opinión general es que las discusiones han ido algo mejor, lo que debería significar que el entendimiento ha aumentado un poco por ambas partes", dijo el presidente finlandés Sauli Niinisto a periodistas en Helsinki, refiriéndose a las conversaciones entre los diplomáticos.

La ministra de Relaciones Exteriores sueca, Ann Linde, fuem ás allá y declaró al diario Svenska Dagbladet (SvD): "Estamos preparados para la eventualidad de que algo positivo puedao currir hoy, pero también podría tardar más".

Erdogan se reunirá con Stoltenberg

Erdogan tiene previsto reunirse con el secretario general dela OTAN, Jens Stoltenberg, con la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, y con Niinisto en Madrid. "Esperamos avanzar", dijo Stoltenberg.

En la región nórdica más amplia, Noruega, Dinamarca y los tres Estados bálticos ya son miembros de la OTAN. La invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, que según Moscú es una"operación especial", contribuyó a anular décadas de oposición a la adhesión a la OTAN en Suecia.

Antes de partir hacia Madrid, Erdogan se mantuvo firme en su postura, diciendo que Turquía quiere acciones, no palabras, para abordar sus preocupaciones, añadiendo que también presionará a Biden en la compra de aviones de combate F-16.

