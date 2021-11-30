Estados Unidos revoca designación de grupo terrorista a las FARC

Estados Unidos revoca designación de Organización Terrorista Extranjera a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esto abre el camino para que Washington apoye la implementación del acuerdo de paz con ese desmovilizado grupo rebelde, según informó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

La decisión permitirá que agencias del Gobierno de Estados Unidos trabajen en la implementación de la paz en partes de Colombia donde se encuentran los antiguos guerrilleros que se desmovilizaron de las FARC.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se disolvieron formalmente después de un acuerdo de paz de 2016 con el Gobierno colombiano y dejaron de existir como una organización unificada que se dedica al terrorismo, sostuvo Blinken en un comunicado.

Conforme a un comunicado, "después de los Acuerdos de Paz de 2016 con el gobierno colombiano, las FARC se disolvieron formalmente y se desarmaron, y ya no existen como una organización unificada dedicada al terrorismo o a actividades terroristas, ni tienen la capacidad ni las intenciones de hacerlo".

#Entérate | #EstadosUnidos revocó la designación de organización #terrorista extranjera a las #FARC. Esto abre el camino para que #Washington apoye la implementación del acuerdo de paz con ese desmovilizado grupo rebelde, señaló el secretario de Estado de EU, @SecBlinken. pic.twitter.com/AAyyDrCOsk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 30, 2021

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos:

"La decisión de revocar la designación no cambia la postura respecto a cualquier acusación o posible acusación en Estados Unidos contra exlíderes de las FARC, incluido el narcotráfico".

Cabe señalar que la decisión no levanta la posición de Estados Unidos en cuanto a cargos o cargos potenciales en su territorio contra exdirigentes de las FARC, entre ellos por narcotráfico, ni la designación de la Jurisdicción Especial de Paz de Colombia, que declaró sus acciones como crímenes contra la humanidad.

Marquetalia y las FARC-EP siguen como organizaciones terroristas extranjeras

Los dos grupos disidentes que surgieron a partir de las FARC, La Segunda Marquetalia y las FARC-EP (Ejército del Pueblo) fueron designados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como organizaciones terroristas extranjeras.

FARC-EP is responsible for a March car bomb attack at the mayor’s office in Corinto, Colombia, which injured 43 people, among them several public officials and a June attack against a Colombian Army base, which wounded 44 people, including two U.S. military advisers. (7 of 10) pic.twitter.com/bliQmxiibW — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) November 30, 2021

El Departamento de Estado de EU explicó que la designación como Organización Terrorista Extranjera a las FARC-EP, responde a quienes se negaron a desmovilizarse y los que están involucrados en actividades terroristas.