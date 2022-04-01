Iniciativa para despenalizar la marihuana avanza en Estados Unidos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes una iniciativa para despenalizar la marihuana en todo el país, ya que actualmente solo 19 estados permiten su uso medicinal y solo ocho el uso recreativo.

La iniciativa Reinversión de Oportunidades de Marihuana (More) recibió 220 votos a favor y 202 en contra, por lo que será enviada al Senado de Estados Unidos para su discusión y, en caso de aprobarse, pasarla al presidente Joe Biden para que se convierta en ley.

Todos los demócratas votaron a favor de la ley More, mientras que la mayoría de los republicanos la rechazaron y solo tres estuvieron de acuerdo, lo que podría ser un problema ya que el Senado está representado en su mayoría por republicanos.

Esta es la segunda ocasión que la iniciativa de ley More para despenalizar el uso de la marihuana en todo el territorio estadounidense se presenta en la Cámara de Representantes sin avanzar hasta hoy.

|Reuters

¿Qué propone la ley More sobre despenalizar la marihuana en EU?

El proyecto de ley More propone despenalizar la marihuana en todos los estados faltantes de Estados Unidos.

Lo que significa que la marihuana se quitará de la lista de Ley de Sustancias Controladas, y se eliminarán las sanciones penales para aquellas personas que la fabriquen, distribuyan, poseen y consuman.

La iniciativa de ley More establece que los empleados y propietarios de negocios de cannabis deberán ofrecer datos periódicos demográficos y laborales, establecerán un fondo fiduciario para apoyar varios programas y servicios para personas y empresas en comunidades afectadas por las drogas.

También indica que se establecerá un impuesto especial sobre los productos producidos o importados a Estados Unidos y un impuesto ocupacional sobre las instalaciones de producción de marihuana y los almacenes de exportación.

La iniciativa More establece un proceso para borrar condenas y llevar a cabo audiencias de revisión de sentencias relacionadas con delitos federales relacionados con el cannabis.

