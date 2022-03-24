Países en el mundo que legalizaron uso recreativo de la marihuana

Cada vez más países aceptan legalizar el uso medicinal de la marihuana. Actualmente son 40 las naciones que ven los beneficios del cannabis en la salud, sin embargo, esta cifra no representa ni el 25 por ciento del mundo, y en cuanto al uso recreativo, son todavía menos quienes ya lo aceptan.

Aunque son más los países que notan el beneficio médico, otros más también aprovechan el económico, pues a pesar de que Estados Unidos genera los mayores ingresos fiscales por su uso medicinal, le siguen muy de cerca Canadá, Alemania e Italia.

Mientras que en América Latina solo Uruguay forma parte del pequeño puñado de naciones que permiten el uso recreativo de la marihuana así como su producción y distribución.

¿Qué países en el mundo permiten el uso recreativo de la marihuana?

Uruguay

De acuerdo con el Centro de Información de Uruguay, actualmente el sector de la marihuana genera más de mil empleos directos en el país Latinoamericano, los cuales aumentan significativamente en épocas de cosecha.

Además, el organismo indicó que más de 120 empresas uruguayas están vinculadas al sector, de las cuales más del 80 por ciento son Pymes.



Canadá

En octubre del 2018, el gobierno de Justin Trudeau se convirtió en el segundo país del continente Americano en aprobar el uso recreativo de la marihuana, aunque el médico estaba permitido desde el 2001, lo que provocó un golpe para la venta ilegal de la hierba en el país.

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Sudáfrica

En 2018, un Tribunal Constitucional de Sudáfrica aceptó descriminalizar el uso y posesión de la marihuana cuando su consumo sea en privado, pues hacerlo en lugares públicos sigue siendo un delito.

Sudáfrica también permite el cultivo de una planta por persona, siempre y cuando sea equivalente al uso personal y no se utilice para fines de venta, ya que el comercio de la planta sigue siendo ilegal en el país africano.



Países Bajos

El consumo de la marihuana en Países Bajos es legal dentro de los Coffe Shops, lugares específicos para consumir la hierba de manera recreativa, sin embargo, fumar en la calle o cualquier otro lugar es ilegal y está penado por la ley. Plantarla y venderla también es considerado un delito en Países Bajos.



Malta

Fue el primer país de Europa en aprobar el uso recreativo de marihuana. Tras un intenso debate en el Parlamento, que se llevó muchos años, las autoridades modificaron la leyes para legalizar el uso y cultivo de la planta.

De acuerdo con la modificación a la legislación de Malta, se autoriza el cultivo de hasta cuatro plantas en los hogares para uso personal y una cantidad limitada de siete gramos por persona.



Estados Unidos

El uso medicinal de la marihuana es legal en 29 estados de Estados Unidos, sin embargo, el uso recreativo, venta y cultivo solo está permitido en nueve.

El primer estado en legalizar la marihuana sin fines médicos fue Colorado en el año 2012, después le siguieron Alaska, Maine, Oregon, Nevada, California, Vermont, Washington y Massachusetts.



Australia

En Australia, al igual que en Estados Unidos, el uso recreativo de la marihuana es permitido únicamente en ciertas regiones, siempre y cuando se cumplan algunas restricciones, ya que no es 100 por ciento legal.

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Solo las personas mayores de 18 años pueden poseer y consumir el cannabis de forma legal, y pueden poseer máximo 50 gramos de cannabis seco y 150 fresco.

En cuanto a la producción, solo está permitido dos plantas por hogar para consumo personal, y nada más se puede utilizar en el hogar, pues hacerlo en zonas públicas o delante de menores de edad es considerado un delito.



España

En España es permitido, más no legal, el uso recreativo de la marihuana. Se puede fumar siempre y cuando sea en lugares privados, como en casa o clubes cannábicos, donde solo se permite cierta cantidad de la hierba.

Tener más cantidad de la permitida está penado con hasta cuatro años de cárcel bajo el delito de tráfico de drogas.

