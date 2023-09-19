Mujer pierde extremidades por comer pescado poco cocido en Estados Unidos

Una mujer en Estados Unidos sufrió de la pérdida de piernas y brazos debido a una infección provocada presumiblemente por comer pescado infectado con una peligrosa bacteria.

Laura Barajas, de 40 años de edad, ingirió tilapia que compró en un mercado local en San José, California, el cual cocinó en su propia casa y comió durante la cena. Sin embargo, después de unos días enfermo y debió ser hospitalizada.

La paciente estuvo internada por más de un mes y el 13 de septiembre de 2023, los médicos debieron extirparle sus extremidades, con el fin de salvarle la vida. Laura Barajas incluso debió ser conectada a un respirador e inducirle un coma, ya que tenía dedos, pies y labios de color negro por una sepsis completa, además que presentaba fallas en los riñones.

Una amiga de Laura Barajas realiza una colecta virtual.|GoFundMe.

Anna Messina, amiga de la mujer, organizó una colecta virtual a través del sitio GoFundMe para ayudar a Laura y su esposo, José Valdez, quienes deben pagar los gastos hospitalarios y de manutención. En cinco días han recaudado 86 mil 283 dólares de una meta de 150 mil.

La misma amiga declaró a medios locales que Laura sufrió síntomas de la bVibrio vulnificus y pidió a las personas que tengan precaución al ingerir pescado.

¿Qué enfermedad produce la bacteria Vibrio vulnificus?

La bacteria Vibrio vulnificus puede provocar infecciones en las cuales el tejido que se encuentra alrededor de una herida abierta muere, lo cual es conocido como fascitis necrosante, estacan los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Raw oysters can contain the germ Vibrio. Find out how to cook oysters correctly and stay safe from food poisoning: https://t.co/XA78zk4gTN. pic.twitter.com/0wY7qBVdoK — CDC (@CDCgov) August 4, 2020

Este patógeno habita de forma natural en las aguas costeras, por lo cual puede pasar rápidamente a ostras u otros pescados y mariscos. Si estos no son cocidos adecuadamente, la bacteria puede prevalecer y enfermar a quienes lo ingieran.

Cada año, los CDC reportan entre 150 y 200 casos de Vibrio vulnificus y uno de cada cinco de estos pacientes fallecen, en algunos casos, entre uno a dos días después de haber enfermado.

La misma institución estadounidense recomienda cocinar los pescados y mariscos de forma adecuada y evitar ingerirlos poco cocidos o crudos. Agrega que ni la salsa picante, ni el jugo de limón, ni ingerir alcohol matan la Vibrio vulnificus.

