Declaran emergencia humanitaria por llegada masiva de migrantes a San Diego, en Estados Unidos

El condado de San Diego, California, en Estados Unidos, declaró emergencia humanitaria con el fin de obtener fondos federales para poder gestionar la gran cantidad de migrantes que llegan a esta región.

La preocupación de las autoridades locales radica en que los agentes de migración de la Unión Americana dejan a los migrantes en el condado californiano.

In an unanimous decision today, the San Diego County Board of Supervisors officially declared the ongoing border situation a "Humanitarian Crisis."



This declaration comes in response to a mounting crisis that has seen over 7,800 migrants dropped at transit stations in San Diego… — Supervisor Jim Desmond (@jim_desmond) September 26, 2023

¿Qué significa que se declare en emergencia humanitaria por los migrantes en San Diego?

Esto implica la declaración de emergencia humanitaria por parte del condado de San Diego:



Pide ayuda al gobierno federal para designar recursos y personal que ayude a los migrantes que buscan asilo.

que buscan asilo. Se opone a que otros estados de la Unión Americana envíen a migrantes

Pide que la oficina local de Inmigración y Asuntos de Refugiados envíe una carta detallada que enliste las necesidades específicas de las organizaciones no gubernamentales que impacten a la comunidad.

Aboga por fondos federales para hallar una solución permanente a esta problemática.

More than 3,000 migrants have been dropped off over the last week at a San Diego, California, transit center after they crossed the US-Mexico border https://t.co/lYcbYCIHYi pic.twitter.com/Uv4g8BpZLu — Reuters (@Reuters) September 22, 2023

“Aunque apoyamos esta resolución para asegurar una respuesta federal, nos gustaría dejar en claro que no podemos esperar otro día para que el condado responda por su parte”, declaró Nora Vargas, integrante del Buró de Supervisores de San Diego.

La funcionaria agregó que el condado necesita recursos del gobierno de Estados Unidos para enfrentar la crisis humanitaria. Destacó que este tema no es un problema de partidos Demócratas o Republicanos, sino que es “un problema con responsabilidad federal”.

Latest numbers: Over 7,100 migrants have been dropped in San Diego County. — Supervisor Jim Desmond (@jim_desmond) September 25, 2023

Jim Desmond, también integrante del Buró de Supervisores, escribió el fin de semana pasado en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter, que en los últimos 10 días casi 7 mil migrantes habían sido abandonados en San Diego por parte de oficiales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Su colega Joel Anderson incluso envió una carta al presidente de la Unión Americana, Joe Biden, para solicitar ayuda para resolver esta problemática.