Estados Unidos donará 500 millones de vacunas contra Covid-19 al mundo

La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, compró 500 millones de vacunas de Pfizer contra Covid-19 para donarlas al mundo.

De acuerdo con la prensa de Estados Unidos, estas vacunas de Pfizer son parte del plan de Joe Biden para una vacunación global. La donación de vacunas contra Covid-19 sería a través del mecanismo de COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Este miércoles, Joe Biden inició su gira de ocho días por Europa y previo a su partida declaró en la base aérea de Andrews que presentará una estrategia de vacunación global contra Covid-19 por parte de Estados Unidos.

La noticias sobre la compra y donación de las vacunas la realizará Joe Biden durante la cumbre del G7, que se realizará en Ginebra el próximo 16 de junio.

Tune in as the First Lady and I deliver remarks to US Air Force personnel and their families stationed at Royal Air Force Mildenhall. https://t.co/Dd9d4jfe00 — President Biden (@POTUS) June 9, 2021

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Según medios de Estados Unidos, durante 2021 se distribuirán al menos 200 millones de vacunas, mientras que para el primer semestre de 2022 se espera que sean distribuidas las 300 millones restantes.

Estas 500 millones de vacunas de Pfizer que donaría Estados Unidos serán entregadas a 92 países que tienen bajos ingresos, además a la Unión Africana.

Joe Biden realiza su primer viaje a Europa

Desde la investidura, Joe Biden realiza su primera gira como presidente de Estados Unidos hacia Europa, en donde asistirá a la cumbre del G7, en Reino Unido.

Con esta gira, Biden busca anunciar una vacunación global y restablecer los lazos por las tensiones generadas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras las críticas de la comunidad internacional a Estados Unidos por no compartir vacunas, Biden informó durante mayo que repartirá 80 millones de vacunas contra Covid-19, también a través del mecanismo Covax, que serían repartidas en regiones como América Latina.

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