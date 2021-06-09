México donará vacunas de Covid-19 a Honduras, asegura Presidente

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, agradeció a México la donación que el país le hará por 100 mil vacunas para combatir la pandemia de Covid-19.

A través de sus redes sociales, el presidente de Honduras aseguró que el lunes por la noche se recibió la confirmación de México para donar 100 mil vacunas.

También agradeció a El Salvador e Israel por apoyar a Honduras para que obtenga vacunas de Covid-19. Sin embargo, no detalló cuándo ocurriría la donación por parte de México.

Quiero agradecer al pueblo y gobierno de México porque anoche confirmaron donación de 100 mil dosis de vacunas que estarán llegando al país próximamente. Igualmente agradezco a otros países como El Salvador e Israel, que nos han apoyado para obtener la vacuna para nuestro pueblo. pic.twitter.com/8HqX9VR4CF — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) June 8, 2021

SSA aclara que Honduras apenas realizó petición de vacunas

Funcionarios de la Secretaría de Salud de México aclararon en la conferencia de prensa vespertina de la epidemia que México apenas se recibió la petición de Honduras sobre la donación de vacunas de Covid-19.

Sin embargo, aclaró que son varios países de América Latina los que han solicitado donación de vacunas a México, debido a que han tenido dificultad en obtener dosis para sus poblaciones.

Aclararon que los detalles del número de dosis y en qué términos sería la donación de vacunas depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); sin embargo, destacó de México su tradicional diplomacia solidaria.

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“Apenas es la petición que se está recibiendo. Lo que sí puedo destacar es que ya fue planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que es el buscar todos los mecanismos de solidaridad continental, esto es semejante a lo que anunciamos de la ministra de salud de Argentina. Hemos venido construyendo como gobierno de México una colaboración respecto a la respuesta a la pandemia”.

También destacó que en varios países de América Latina, México ha entregado insumos para el tratamiento de pacientes críticos de Covid-19.

“Estemos expectantes para que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos vaya dando conocimiento de las peticiones de otros países y cómo se van resolviendo”, concluyeron.

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