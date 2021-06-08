Estados Unidos pide a sus ciudadanos reconsiderar viajes a México

El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que la alerta de viajes para México pasó del nivel 4, (no viajar), al nivel 3, que significa reconsiderar la visita debido a la pandemia de Covid-19.

Las autoridades estadounidenses pidieron a sus ciudadanos que si planean viajar a territorio mexicano, tomen en cuenta la situación epidemiológica por Covid-19 y los niveles de delincuencia que hay en el país.

En cuanto a delincuencia y secuestro, el Departamento de Estado pidió que de ser posible no se realicen viajes a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

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Los estados a donde se puede reconsiderar un viaje son: Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

De acuerdo con esta dependencia, “los delitos violentos, como el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y el robo, están muy extendidos” en México.

Explicó que en estos casos, el gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en muchas áreas de nuestro país.

Recomendaciones de Estados Unidos en caso de hacer viajes a México

En la página oficial de la Embajada de Estados Unidos, se detalla que a pesar de la alerta sobre reconsiderar los viajes hacia nuestro país, los ciudadanos estadounidenses pueden seguir algunas recomendaciones para tener más seguridad.



Consultar la página web de la Embajada de Estados Unidos sobre la situación relacionada con Covid-19.

Visitar la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre viajes y Covid-19.

Mantener informados a sus compañeros de viaje y familiares de sus planes, en caso de que alguien del grupo se separe, enviar la ubicación GPS.

Antes de subir a un taxi, tomar una fotografía del número de taxi o matrícula, enviar la imagen en un mensaje a un amigo o conocido.

Utilizar carreteras de peaje cuando sea posible y evitar conducir solo o de noche. “En muchos estados, la presencia policial y los servicios de emergencia son extremadamente limitados fuera de la capital del estado o de las principales ciudades”.

Tener más precaución cuando se visiten bares, clubes nocturnos y casinos locales.

No mostrar signos de riqueza, como usar relojes o joyas costosas.

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