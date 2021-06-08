Washington regalará churros de marihuana a vacunados contra Covid-19

La vacunación contra el Covid-19 se ha estancado durante las últimas semanas en Estados Unidos, por lo que autoridades estatales y federales han buscado incentivar a la población con regalos, desde cerveza hasta boletos para eventos deportivos, pero en el estado de Washington propusieron una estrategia diferente: cigarros de marihuana.

La Junta Estatal de Licores y Cannabis anunció el lunes la campaña "Joints for Jabs" (dosis por golpes, como popularmente se le conoce a la acción de fumar marihuana) con la que todos los adultos que se vacunen en el estado podrán reclamar un "churro" de marihuana.

Este programa será válido hasta el próximo 12 de julio, y de acuerdo con lo previsto por la junta, todas las personas mayores de 21 años podrán recibir un porro pre-enrollado presentando en tiendas minoristas el comprobante de que recibieron la primera o segunda dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus.

Actualmente, el 58 por ciento de la población adulta de Washington ha recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 49 por ciento cuenta con esquema de vacunación completo.

En una primera instancia, la Junta Estatal de Licores y Cannabis había anunciado que los distribuidores autorizados regalaran una botella de cerveza o bien botellas pequeñas de vino y otros licores a quienes comprobaran que habían sido vacunados.

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Washington no es el estado que regala porros

Washington, estado ubicado al norte de la unión americana, fronterizo con Canadá, no es la única entidad que ha usado el cannabis para incentivar a que su población se vacune.

Previamente, una tienda local de Arizona anunció porros gratis o también gomitas de marihuana gratis a los ciudadanos mayores de 21 años que presentaran su comprobante de vacunación.

Andy Slavitt, uno de los asesores de la Casa Blanca para el manejo de la pandemia, señaló que el presidente Joe Biden pidió a los estados que fueran creativos con los incentivos para que la gente se vacune, por lo que mientras algunos regalan churros de marihuana, otros han optado por hacer rifas de dinero hasta por un millón de dólares, como fue el caso de Ohio.

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