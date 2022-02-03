Estados Unidos cancela más de 3 mil vuelos por nevada

Estados Unidos canceló este jueves tres mil 563 vuelos salientes, entrantes y al interior del país debido a la nevada que se extiende hacia el sur de la nación y que lleva varios días retrasando a los viajeros.

De acuerdo con la página FlightAware, el aeropuerto Dallas Fort Worth canceló 375 vuelos por las nevadas, lo que representa el 90 por ciento de sus viajes programados para este jueves. Y la aerolínea American Airlines registró un recorte del 26 por ciento.

Las aerolíneas de Estados Unidos informaron que las personas afectadas con los vuelos cancelados por la nevada que azota al país, podrán volver a reservar de manera gratuita cuando el clima permita restablecer las operaciones.

El miércoles, Estados Unidos también tuvo que cancelar dos mil 352 vuelos por el mal clima que impedía que los aviones despegaran. El aeropuerto de Chicago fue el más afectado con 364 cancelaciones, y le siguieron los aeropuertos de St Louis, Denver y Detroit, que acumularon 352 viajes suspendidos.

|Reuters

En los últimos dos meses, Estados Unidos canceló 20 mil vuelos debido a las nevadas que azotaron el país y al aumento de contagios de Covid-19 entre los pilotos y la tripulación.

La nevada que comenzó desde el pasado martes, está afectando a más de 100 millones de estadounidenses que viven en al menos 25 estados.

La nieve cubrió el pavimento de las carreteras y autopistas, que se encuentran congeladas provocando choques, así como vehículos volcados. Además el servicio de tren fue suspendido y la nevada también afectó la red eléctrica dejando a 130 mil personas sin electricidad.

Debido a la #TormentaInvernal que azota a Estados Unidos y que afecta el norte de México, en el @AICM_mx van 2 vuelos cancelados a Dallas, en #Texas, además de uno a #Chihuahua y otro a #CiudadJuárez.



Recomiendan a viajeros mantener contacto constante con su aerolínea. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 3, 2022

Vuelos cancelados en México por nevada de Estados Unidos

Debido a la nevada que azotó a Estados Unidos y que también afecta el norte de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tuvo que cancelar cuatro vuelos. Dos tenían destino a Dallas, Texas, uno más a Chihuahua y el último a Ciudad Juárez.

