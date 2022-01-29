Fuertes nevadas amenazan el este de Estados Unidos

El este de Estados Unidos amaneció bajo amenaza debido al golpe invernal que pone en riesgo a más de 75 millones de personas, con las fuertes nevadas que se esperan para este sábado.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de Estados Unidos, las nevadas podrían tener tintes históricos y consecuencias devastadoras en el este del país, por lo que varias entidades de la zona se encuentran en estado de emergencia.

Los gobernadores de 10 estados advirtieron que se esperan malas condiciones en toda la región este de Estados Unidos, por lo que exhortaron a los residentes a mantenerse alejados de las carreteras.

#AHORA I Tormenta invernal que azota a varios Estados del noreste de EE.UU. según los pronósticos del servicio meteorológico de Nueva York serán entre 6 a 9 pulgadas de nieve las que caerán en esta ciudad. El reporte desde Nueva York con @Gersom85 pic.twitter.com/EFqvn0Efzi — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) January 29, 2022

Los meteorólogos estadounidenses advirtieron que el este de Massachusetts, incluido Boston, soportará la peor parte de las nevadas, pues pronostican entre 45 y 60 cm de nieve combinadas con ráfagas de viento de hasta 112 km/h.

En Nueva York, se espera recibir entre 15 y 30 centímetros de nive con ráfagas de 72 km/h. En Connecticut, las ráfagas de viento pueden ser de hasta 88 km/h.

Se espera que algunas de las nevadas más intensas caigan en partes de New Hampshire, Maine y Long Island, Nueva York.

Mientras tanto, en el noroeste de Nueva Jersey podrían caer hasta 25 cm de nieve con ráfagas de hasta 72 km/h. En el centro de Carolina del Norte se podrían ver hasta cinco centímetros de nieve, sin embargo, también se mantiene en alerta.

Estados Unidos cancela miles de vuelos por nevadas

Debido a las fuertes nevadas que se esperan este sábado en el este de Estados Unidos, todas las aerolíneas cancelaron sus vuelos; en total, seis mil viajes se suspendieron en los aeropuertos más concurridos del país.

De acuerdo con el sitio FlightAware, Estados Unidos canceló tres mil 520 vuelos, de los cuales 886 se suspendieron en el aeropuerto JKF de Nueva York, 556 en el aeródromo de LaGuardia y 608 en el aeropuerto Newark, en Nueva Jersey.

También Amtrak detuvo su servicio ferroviario de pasajeros en gran parte de la región y la línea principal de pasajeros de Long Island suspendió sus operaciones durante al menos un día completo.

