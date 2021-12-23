Omicron provoca segunda Navidad de vacaciones irregulares en EU

En EU enfrentan a una segunda Navidad de vacaciones cambiadas, con un aumento en las infecciones por COVID-19 impulsadas por la variante Omicron que obliga a algunas personas a cancelar viajes y preocuparse por su seguridad al visitar a sus seres queridos.

El rápido aumento de las infecciones por Omicron, detectadas por primera vez el mes pasado y que ahora representan el 73% de los casos en EU, ha provocado una nueva preocupación en torno a los viajes de vacaciones. Muchos estadunidenses acudieron en masa a los sitios de prueba de COVID-19 o se apresuraron a hacerse pruebas en el hogar esta semana para garantizar un resultado negativo antes de ir a ver a sus familiares.

En Union Station de Washington D.C., la gente esperaba a que llegaran sus seres queridos de fuera del estado, incluso de Nueva York, donde el porcentaje de residentes que dieron positivo en un promedio de 7 días se ha más que duplicado.

Trevor Reilly / Ciudadano estadunidense:

Mucha gente en mi trabajo acaba de dar positivo. Así que definitivamente, en los últimos días, en particular con los máximos históricos, tengo muchas más dudas sobre viajar.

En los últimos siete días, el número promedio de casos en EU ha aumentado un 26% y los casos han aumentado un 83% desde principios de mes, según un recuento de Reuters.

U.S. testing struggles to keep up with Omicron https://t.co/2x6fNQRaLX pic.twitter.com/DJ7sDqaUmT — Reuters (@Reuters) December 22, 2021

Esta Navidad Omicron representa una amenaza menor gracias a las vacunas

Pero Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU, dijo que el virus representaba una amenaza menor debido a los avances en las vacunas y la comprensión científica del virus.

Aún así, con solo unos días antes de Navidad, algunos estadunidenses están esperando hasta el último minuto para decidir si seguir adelante con sus planes de viaje para las fiestas.

Tony Louthan, residente de Washington D.C., fue una de las cientos de personas que esperaban una prueba de Covid de última hora en un parque público en el centro de la ciudad antes de su viaje a Nueva York porque quiere mitigar cualquier riesgo para los miembros mayores de la familia.

"Si doy positivo, me quedo en la ciudad. No voy a visitar a la familia. Así que los dedos cruzados es una prueba negativa", dijo mientras esperaba en la fila.

Las compañías de viajes están apostando a que los estadunidenses vacunados cumplirán con sus planes y han mantenido una perspectiva optimista para la temporada navideña de este año, aprovechando el impulso de un repunte en los viajes a EU durante el Día de Acción de Gracias.

Esta Navidad Omicron representa una amenaza menor gracias a las vacunas. REUTERS/Elijah Nouvelage|ELIJAH NOUVELAGE/REUTERS

La Asociación Estadunidense del Automóvil estima que 109 millones de estadounidenses saldrán a la carretera, abordarán un avión o viajarán más de 50 millas entre el 23 de diciembre y el 2 de enero, lo que representa un aumento del 34% con respecto a 2020.

Sin embargo, la portavoz de AAA, Ellen Edmonds, dijo que la estimación se compiló antes del 14 de diciembre y que el reciente aumento en los casos podría provocar cancelaciones.

La Administración de Seguridad en el Transporte examinó a más de 2 millones de pasajeros a través de los aeropuertos de la nación todos los días desde el 16 de diciembre hasta el día de diciembre. 20, que es aproximadamente el doble de la cantidad de personas que pasaron por los aeropuertos en esas fechas en 2020 y casi tantas como en 2019.

"Tendremos que vivir con esto para siempre, así que creo que en este punto tenemos que aceptarlo, seguir con nuestras vidas y seguir viajando", dijo Isaiah Cromt en el camino a su destino en Union Station.

"Tenemos que divertirnos", dijo.