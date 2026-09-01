¡Así opera la estafa de la bolita! Rescatan a hombre que tenían atrapado y le exigían 7 mil pesos en Guadalajara

Un hombre fue rescatado por elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana luego de que presuntamente fuera víctima de estafa por el juego de la bolita y estuviera retenido en un local de juegos de azar ubicado en el cruce de avenida Juárez y Maestranza, en el Centro Histórico de Guadalajara; de acuerdo con el reporte, le exigían 7 mil pesos pese a que ya había entregado dinero.

El caso quedó al descubierto cuando la esposa del hombre pidió ayuda a policías que realizaban un recorrido por la zona; al ingresar al establecimiento, los agentes encontraron a la víctima junto a varias personas y fueron señalados dos individuos como quienes presuntamente participaban en el cobro.

¿Cómo opera la estafa de la bolita?

El engaño gira alrededor de juegos de azar en los que la víctima termina involucrada y, según el caso reportado, comienza a entregar dinero bajo presión; la situación puede escalar hasta exigirle una cantidad mayor para poder salir.

Tras la intervención policial fueron detenidos Marta N., de 51 años, y Francisco N., de 86; llevaban aproximadamente 4 mil pesos, además de un tablero y boletos utilizados para los juegos.

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Fiscalía investigará si hay más víctimas

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y revisará si existe un grupo dedicado a este tipo de fraudes; las autoridades recomendaron evitar juegos callejeros que prometan ganancias fáciles y denunciar cualquier amenaza o cobro.