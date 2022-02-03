Quién era Abu Ibrahim al-Hashimi al Qurayshi, líder abatido de ISIS

Este miércoles 3 de febrero el presidente Joe Biden informó de la muerte de Abu Ibrahim al-Hashimi al Qurayshi; pero ¿quién era el abatido líder iraquí, considerado segundo "califa" del autodenominado Estado Islámico de Irak (ISIS)?

Aunque se sabe poco sobre su biografía, algunos medios internacionales y prensa especializada en el tema, el nombramiento de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi fue hecho por un consejo del grupo islamista y su nombre fue anunciado por los medios de comunicación a finales de octubre de 2019, una semana después de la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, en la ofensiva aliada lanzada sobre Barisha, en Siria, por el expresidente Donald Trump.

La mañana de este 3 de febrero, el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que, en el curso de una operación militar en Siria, las fuerzas estadounidenses ejecutaron a Al-Hashimi al-Qurash.

Se cree que Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi era su nombre de guerra y se ha especulado que su nombre real sería Amir Muhammad Sa'id Abdal Rahman al-Mawla, también conocido como Hajji 'Abdallah.

Esta hipótesis fue apoyada por Muhammad Ali Sajit, cuñado y ayudante de Bagdadi capturado en junio de 2019, quien creyó que Hajji 'Abdallah era el nuevo líder de la organización.

Según el Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al Qurayshi era un veterano en la lucha contra las naciones occidentales, comandante con educación religiosa y experiencia en el campo de batalla.

Fue descrito como "el erudito, el trabajador, el adorador", una "figura prominente en la yihad", y un "emir de la guerra".

El 24 de marzo de 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos le calificó como Terrorista Global Especialmente Designado en virtud de la Orden Ejecutiva 13224.

Dos meses después, el 20 de mayo de 2020, el Servicio de Inteligencia iraquí identificó a un militante capturado como al-Hashimi; sin embargo, los propios militares aclararon después que en realidad se trataba de Abdul Nasser Qardash, uno de los posibles sucesores en disputa de al-Baghdadi.

¿Qué es el Estado Islámico o ISIS?

El Estado Islámico de Irak y el Levante, también es conocido como Estado Islámico de Irak y Siria o autodenominado Califato Islámico, o Estado Islámico, ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) o EI o Dáesh o Daish.

De acuerdo con los especialistas, es un grupo terrorista paramilitar insurgente, de naturaleza fundamentalista yihadista que proclama una doctrina heterodoxa del islam suní formado por radicales fieles a Abu Bakr al-Baghdadi, que en junio de 2014 autoproclamó el califato desde la ciudad de Mosul, pidiendo lealtad a todos los musulmanes.

El grupo ha sido clasificado como una organización terrorista por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

ISIS es conocido por la crueldad de sus castigos difundidos en video, tanto de soldados como de civiles, periodistas y miembros de ayuda humanitaria.

Además de que se les conoce por la destrucción de lugares históricos de herencia cultural.

La ONU considera al Dáesh responsable de abusos a los derechos humanos y crímenes de guerra, además de que se le acusa de haber realizado una limpieza étnica de grandes proporciones al norte de Irak.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó esta mañana que el líder de ISIS fue asesinado.