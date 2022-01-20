Estampida en celebración religiosa de Liberia deja 29 muertos

Al menos 29 muertos y decenas de heridos dejó una estampida durante una celebración religiosa en Liberia, capital de Monrovia, informaron las autoridades del país africano este jueves.

Jalawah Tonpo, viceministro de Información de Monrovia, informó que la estampida se produjo durante un culto cristiano que dura toda la noche, en New Kru Town , un barrio a las afueras de Liberia.

De acuerdo con medios locales, un grupo de ladrones armados con machetes ingresó a la iglesia protestante donde se realizaba la celebración religiosa en Liberia. Los delincuentes robaron las pertenencias de los fieles que se encontraban en el recinto.

Algunas personas corrieron para intentar ponerse a salvo, sin embargo, los agresores bloquearon la entrada principal de la iglesia para impedir que los asistentes salieran, por ello se desató una estampida dentro del lugar.

A stampede at a church gathering in Liberia's capital Monrovia killed 29 people overnight, the deputy information minister said https://t.co/8fMcoXjkQg pic.twitter.com/jHdeYstBA9 — Reuters (@Reuters) January 20, 2022

Durante la celebración religiosa, mujeres y niños, en su mayoría, fueron aplastados por otras personas que intentaban ponerse a salvo de los delincuentes. Los rateros se dieron a la fuga y hasta el momento las autoridades desconocen su paradero.

"Los médicos dijeron que 29 personas fallecieron y algunos están en la lista de críticos. Es un día triste para el país", expresó Jalawah Tonpo.

Se espera que el presidente de Monrovia, George Weah, visite el lugar de la estampida la tarde de este jueves, según informó su oficina de prensa.

India también vivió estampida en celebración religiosa

El pasado 1 de enero, India registró una estampida humana en un santuario hindú en la región de Cachemira, al norte del país, que dejó un saldo de 12 muertos y 14 heridos.

La estampida en India se produjo por un altercado entre varios jóvenes, cuando una multitud de devotos que acudieron a celebrar el inicio del Año Nuevo intentó entrar al recinto.

Algunos medios indicaron que la gente sobrepasó la cantidad permitida de visitantes para la celebración religiosa, lo que generó la estampida.