Niño de 9 años muere tras concierto de Travis Scott en Astroworld

El niño de 9 años que resultó gravemente herido tras la avalancha humana producida durante el concierto de Travis Scott en el Festival Astroworld, finalmente falleció luego de ser inducido a coma desde el incidente.

La noche de este domingo, el alcalde de Houston, EU, Sylvester Turner, declaró a través de su cuenta de Twitter que el niño de 9 años murió tras perder la lucha contra las lesiones recibidas durante el concierto del rapero Travis Scott en Astroworld.

”Nuestra ciudad reza esta noche por su madre, su padre, abuelos, familiares y compañeros de clase. Necesitarán todo nuestro apoyo en los meses y años por delante. Que Dios les dé fuerza”, dijo Turner.

I am saddened to learn of Ezra’s death this evening. Our city tonight prays for his mom, dad, grandparents, other family members and classmates at this time. They will need all of our support in the months and years to come. May God give them strength. RIP Ezra. st #AstroWorld pic.twitter.com/Ankq7FMa3l — Sylvester Turner (@SylvesterTurner) November 15, 2021

Luego de que la avalancha humana lo alcanzará durante la presentación de Travis Scott, el niño de 9 años fue inducido a coma debido a la gravedad de su estado de salud tras de presentar daño cerebral, hepático y renal.

Víctima del Astroworld rechaza ayuda de Travis Scott

Posterior a los eventos ocurridos durante el festival Astroworld, el rapero Travis Scott declaró en Twitter que trabajaría con las autoridades para esclarecer los hechos que terminaron con la vida de 10 personas.

Además, Travis Scott ofreció apoyar económicamente a las familias de los fallecidos y a las víctimas del concierto; sin embargo, algunos de los afectados prefirieron rechazar la ayuda y optar por tomar acciones legales contra él y de los organizadores del Astroworld.

Tal fue el caso de Bharti Shahani, una joven de 22 años que falleció durante la estampida humana en el festival Astroworld. El abogado explicó que la familia fue una de las que decidió no aceptar la ayuda de Travis Scott.

De acuerdo con un comunicado emitido por el abogado de la familia Blount, Ben Crump, la familia del pequeño niño está de luto por la enorme pérdida. Declaró que no era el resultado que esperaba el pequeño niño Ezra tras asistir al Astroworld para ver a Travis Scott.

La familia Blount esta noche está de luto por la incomprensible pérdida de su precioso hijo. Este no debería haber sido el resultado de llevar a su hijo a un concierto, lo que debería haber sido una celebración alegre. La muerte de Ezra es absolutamente desgarradora. Estamos comprometidos en buscar respuestas y justicia para la familia Blount. Pero esta noche nos solidarizamos con la familia, en el dolor y en la oración.

Con esta declaración, Ezra Blount se convierte en la víctima más joven de la tragedia que al momento ha cobrado 10 vidas.