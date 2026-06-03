¿Se acerca a Oaxaca? Así avanzaría “Boris”, el posible segundo ciclón tropical de la temporada

¿Se esperan fuertes lluvias? A pesar de que se formó la depresión tropical Uno-E, la primera de la temporada de huracanes en el Pacifico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia en la posible formación del segundo ciclón tropical.

Expertos pronostican la formación de una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días, pero a comparación de la primera depresión tropical, este sistema podría impactar a las costas mexicanas.

¿Qué estados están bajo alerta por la posible formación del ciclón “Boris”?

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, el sistema presenta una probabilidad del 50% de convertirse en ciclón tropical en los próximos días, y en caso de convertirse en tormenta tropical recibirá el nombre de “Boris”.

Por ello, Protección Civil de Oaxaca activó medidas preventivas para las regiones de:



Istmo de Tehuantepec

La Costa

Sierra Sur

🚨#EnVigilancia || Se prevé la formación de una zona de baja presión al sur Oaxaca y Chiapas.

Incrementa a 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. pic.twitter.com/kmgXue6zpf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) June 3, 2026

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Manuel Maza Sánchez, informó que el fenómeno, identificado como el sistema número 2 de la temporada, se ubica actualmente frente a las costas de Nicaragua y Guatemala, pero mantiene una trayectoria que podría acercarlo a zonas marítimas frente a Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Aunque todavía no se ha desarrollado como ciclón tropical, su evolución es monitoreada constantemente debido al incremento en su potencial de formación.

¿Qué es un ciclón tropical y por qué puede ser peligroso?

Un ciclón tropical es un sistema meteorológico que se forma sobre aguas cálidas y se caracteriza por la presencia de vientos que giran rápidamente alrededor de un centro de baja presión.

En el hemisferio norte, estos vientos giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, y dependiendo de la intensidad de sus vientos sostenidos, el fenómeno puede clasificarse como: depresión tropical, tormenta tropical o huracán.

Los principales riesgos asociados incluyen lluvias torrenciales, inundaciones, deslaves, crecida de ríos, oleaje elevado y fuertes rachas de viento.

Temporada de ciclones 2026: ¿cuántos fenómenos se esperan en el Pacífico?

Según el SMN, para la temporada de huracanes en el océano Pacífico, se espera la formación de entre 18 y 21 sistemas con nombre, de acuerdo con la climatología prevista:

¡Tenlo en cuenta! Para México se pronostican:



Entre 9 y 10 tormentas tropicales.

De 5 a 6 huracanes de categoría 1 o 2.

Entre 4 y 5 huracanes mayores de categorías 3, 4 o 5 escala Saffir-Simpson.

Fuertes lluvias en Oaxaca y Guerrero

Independientemente si se forma el ciclón tropical, Guerrero y Oaxaca experimentarán fuertes lluvias esta semana gracias a un temporal de lluvias que afecta al sureste mexicano.

A este fenómeno se suma la interacción con la onda tropical número 4, junto con una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios, que podría provocar tormentas, inundaciones y hasta granizadas.