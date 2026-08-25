Estas son las nuevas sanciones de EU para asfixiar la economía de Irán

El secretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció una serie de medidas de presión económica dirigidas contra Irán y sus socios comerciales a nivel internacional. Las sanciones tienen como objetivo restringir los ingresos de Teherán y cortar sus redes de financiamiento exterior.

La estrategia contempla tanto sanciones directas a personas y empresas como la amenaza de castigos secundarios para instituciones extranjeras que mantengan operaciones financieras o comerciales con el gobierno iraní.

Presión a gobiernos y socios comerciales extranjeros

El gobierno de Estados Unidos fijará plazos para que otros países reduzcan y cierren su actividad económica con Irán. Aquellas entidades financieras o comerciales extranjeras que faciliten la evasión de sanciones o el lavado de dinero corren el riesgo de perder el acceso al sistema bancario estadounidense.

Asimismo, Washington amplió las actividades susceptibles de recibir sanciones secundarias en cualquier parte del mundo. Entre los sectores incluidos en esta actualización se encuentran las transacciones con activos digitales como criptomonedas, el comercio de tecnología, el mercado de oro, la aviación y la industria naviera.

BREAKING: 🇺🇸🇮🇷 U.S. Secretary of the Treasury, Scott Bessent, officially announced the start of ‘Operation Economic Outcast’ against Iran



This marks the beginning of an economic isolation campaign that includes sanctions, secondary sanctions, and cutting off all economic… pic.twitter.com/WkBAfrvxKZ — Megatron (@Megatron_ron) August 24, 2026

También hay castigos a redes militares, cibernéticas y petroleras

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a casi 60 personas, entidades y embarcaciones vinculadas con la economía iraní. Las acciones se dividen en las siguientes áreas de impacto:

Suministros militares: Se impusieron castigos a más de 20 empresas e individuos ubicados en el Medio Oriente y Asia —incluidas compañías con sede en China — acusados de proveer insumos para el desarrollo de misiles y la investigación nuclear.

Se impusieron castigos a más de 20 empresas e individuos ubicados en el y —incluidas compañías con sede en — acusados de proveer insumos para el desarrollo de misiles y la investigación nuclear. Ataques cibernéticos: Se ampliaron las restricciones a personas señaladas por el gobierno estadounidense de participar en actividades de ciberdelincuencia contra la infraestructura de Estados Unidos .

Se ampliaron las restricciones a personas señaladas por el gobierno estadounidense de participar en actividades de ciberdelincuencia contra la infraestructura de . Comercio de petróleo: Las sanciones abarcan a intermediarios financieros, corredores de buques y proveedores de servicios de combustible radicados en los Emiratos Árabes Unidos , Singapur y Hong Kong .

Las sanciones abarcan a intermediarios financieros, corredores de buques y proveedores de servicios de combustible radicados en los y . Flotas de transporte: La OFAC identificó cinco buques petroleros pertenecientes a una red de transporte no oficial y los catalogó como propiedad bloqueada, prohibiendo cualquier transacción comercial con ellos.

Sanciones a iraníes viviendo en EU

Como parte de las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro, se suspendieron diversas licencias que permitían el envío de remesas hacia Irán. La decisión también restringe el acceso de ciudadanos e instituciones iraníes a programas del sistema académico y cultural de Estados Unidos.