Los Emiratos Árabes suspenden comercio con Irán tras ataque con misiles

La guerra en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto de quiebre este miércoles. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos anunció la suspensión total de sus transacciones comerciales y financieras con Irán, luego de denunciar la caída de dos misiles balísticos en aguas del Golfo Pérsico.

Esto se anuncia al poco tiempo del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar los contactos diplomáticos con Irán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos confirmó que la medida se mantendrá «hasta nuevo aviso» tras detectar los proyectiles, los cuales atentaban contra la navegación marítima comercial. Irán, el segundo socio comercial de la región emiratí, negó de manera categórica haber efectuado los lanzamientos.

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Iran denies the UAE's claims that missiles were launched from Iran toward the Gulf state. pic.twitter.com/XVGvjuhj51 — GBC (@GBC_Press) August 19, 2026

¿Cómo afecta a Irán el alto a las relaciones comerciales con los Emiratos Árabes?

El embargo comercial por tiempo indefinido impuesto por los Emiratos Árabes Unidos representa un duro golpe para la economía de Irán, al cortar el principal nexo financiero e informal que utilizaba Teherán para esquivar las sanciones de Estados Unidos.

Emiratos Árabes Unidos acusa a las fuerzas iraníes de lanzar dos misiles balísticos contra su territorio marítimo. Por su parte, la cancillería de Irán desmintió el ataque y calificó la acusación como una operación de «falsa bandera» orquestada por Estados Unidos e Israel.

Esta medida de Emiratos Árabes Unidos podría ser incluso más perjudicial que las sanciones de Washington, dado que el puerto de Jebel Ali en Dubái concentraba cerca de un tercio de las importaciones anuales iraníes y servía como canal discreto para transacciones monetarias globales.

El embargo llega tras meses de fricciones en el Golfo Pérsico, en los que instalaciones estratégicas emiratíes —como la planta nuclear de Barakah y las terminales petroleras de Fujairah y Musaffah— han sufrido impactos y daños por drones en el marco del conflicto regional.

مديرة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية: وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران



Director of the Strategic Communications Department at MoFA: All Trade, Commercial Exchange, and Financial Transactions with Iran Halted pic.twitter.com/PQczXyDNRX — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) August 18, 2026

Se detienen las negociaciones y sigue el bloqueo en Ormuz

En Washington, el presidente Donald Trump declaró ante los medios que la situación actual con Irán es «buena», aunque confirmó que ordenó a sus enviados especiales pausar toda conversación con la diplomacia iraní. Donald Trump reiteró además que la marina estadounidense mantiene el control de la navegación en el estrecho de Ormuz, punto neurálgico por donde transita una quinta parte del petróleo mundial y que permanece parcialmente bloqueado desde el inicio de las hostilidades en febrero.

El estancamiento en las conversaciones ha provocado que el barril de petróleo crudo Brent supere los 90 dólares en los mercados internacionales. Por su parte, la cancillería de Irán, encabeza por Abbas Araghchi, denunció que el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes ha comenzado a generar escasez de insumos y un alza generalizada de precios en su territorio.

La OTAN está en alerta ante posibles represalias

Ante versiones periodísticas que señalan que el régimen iraní evalúa responder con ataques a objetivos militares estadounidenses en Europa si el conflicto se escala, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) emitió un comunicado oficial confirmando su preparación para la defensa colectiva. Portavoces de la alianza con sede en Bruselas subrayaron que el organismo responderá ante cualquier amenaza directa contra los países miembros.

Paralelamente en la región, la crisis se extendió hacia Yemen, donde las fuerzas de los rebeldes hutíes se adjudicaron ataques contra buques petroleros de Arabia Saudita en el mar Rojo y el golfo de Adén. En Siria, Turquía condenó los recientes bombardeos perpetrados por Israel cerca de Alepo, mientras en Bagdad, el parlamento de Irak solicitó formalmente a Irán un trato especial para garantizar el tránsito fluido de su producción petrolera a través de la zona de conflicto.

