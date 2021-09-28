FOTOS: Bihar, la estatua de una niña ahogándose, causa polémica en Bilbao

La estatua de una niña ahogándose causó polémica en Bilbao, España. La figura muestra a una pequeña asomando la cabeza entre las turbias aguas del río Nervión, con un rostro inquietantemente realista que conmocionó a los habitantes de la ciudad desde que apareció sin previo aviso la semana pasada.

El mexicano Rubén Orozco fue el artista que creó la enigmática figura, titulada "Bihar" ("Mañana" en euskera), para una campaña de la Fundación BBK (el brazo benéfico de la entidad crediticia española Kutxabank) para fomentar el debate sobre la sostenibilidad.

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El objetivo de la estatua de una niña ahogándose es que la “gente tome conciencia” de que sus acciones le pueden hundir o hacer salir a flote como ocurre con la escultura", explicó el artista a un portal de noticias español.

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A medida que las mareas suben y bajan, la figura de fibra de vidrio de 120 kilogramos se sumerge y se descubre cada día, lo que según BBK es una reflexión sobre lo que puede ocurrir "si seguimos apostando por modelos insostenibles" como los que contribuyen al cambio climático.

La ciudad española despertó con la estatua instalada el pasado jueves, después de que fue llevada en barco y bajada a la ría, cerca del centro de la ciudad, a altas horas de la noche.

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"Al principio me daba una sensación de agobio, al tener más que la nariz fuera del agua, pero luego me ha dado una sensación de tristeza, a mí me transmite mucha tristeza", dijo Triana Gil, una ciudadana de Bilbao.

"Más que nada porque no tiene ni siquiera una cara de agobio, la veo un poco como que está dejándose ahogar (...), como un suicidio o algo así", reflexionó.

Otra espectadora, María, pensó inicialmente que la escultura era un monumento relacionado con un trágico suceso del pasado.

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"Hoy he sabido que no es por eso, pero también la gente le puede dar diferentes significados", señaló.

La estatua de la niña ahogándose no es la primera obra de Orozco que sorprende a Bilbao.

Hace dos años, su estatua de tamaño natural de una mujer solitaria sentada en un banco del parque, “Soledad invisible”, suscitó un debate sobre la vida aislada de los ancianos.

Esta escultura gigante hiperrealista de una niña sumergida en la Ría de #Bilbao, sorprende a los habitantes.



La obra se llama #Bihar, mide 1.92 metros de ancho por 2 de largo y 1.70 de alto y fue hecha por el mexicano #RubénOrozco.



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