Prepárate: Este es el pronóstico de lluvias para hoy 4 de agosto; hay más de 30 estados afectados

No guardes el paraguas ni la chamarra porque el pronóstico de lluvias dice que va a seguir cayendo agua en gran parte del país.

Las Comisión Nacional del Agua, Conagua, confirmó que las lluvias no dan tregua este martes 4 de agosto, pues varios estados esperan tormentas muy fuertes y vientos durante el día.

Siete estados con las lluvias más fuertes

La lluvia vendrá con fuerza principalmente en siete entidades del país.

Se esperan lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 litros de agua en Sonora, zona norte y centro, Chihuahua, suroeste, Durango, oeste, Zacatecas, norte, Jalisco, centro y norte, Michoacán, centro y oeste, y Chiapas, norte y este.

Lluvias fuertes en 11estados de México

En otros 11 estados el reporte marca lluvias fuertes, de entre 25 y 50 litros.

Esta situación afectará a Baja California Sur, sur, Sinaloa, este, Coahuila, sureste, Aguascalientes, Nayari, este, Colima, este, Estado de México, suroeste, Guerrero, norte, Oaxaca, este, Veracruz, sur, y Tabasco, sur.

Chubascos y lluvias aisladas en el centro y sur de la República Mexicana

Para la zona del Valle de México y estados vecinos el paraguas sigue siendo parte de la rutina diaria.

Se esperan intervalos de chubascos en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Baja California.

En Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y la península de Yucatán solo habrá lluvias aisladas.

Estados con las rachas de viento más intensas

El viento también se provocará efectos en México este martes.

En la zona del golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo las rachas de viento se ubicarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora.

Vientos de menor intensidad

En el resto del territorio nacional, incluyendo la capital del país, Jalisco, Veracruz, Chiapas y la península de Yucatán, se pronostican vientos moderados con rachas que irán de los 30 a los 50 kilómetros por hora.

Recuerda mantenerte atento a los avisos que emitan las autoridades, pues hay algunas zonas donde la lluvia podría provocar inundaciones y hasta deslaves.