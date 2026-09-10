Agua para 50 años, 40 mil empleos y seguridad: Las cuentas que rindió Esteban Villegas en Durango

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, rindió este miércoles su Cuarto Informe de Gobierno ante ciudadanos duranguenses, donde destacó avances en infraestructura hídrica, generación de empleos y seguridad, tres de los principales ejes de su administración.

Desde la Unidad Deportiva Estación Central, el mandatario aseguró que la construcción de la presa Tunal II será una de las obras estratégicas para el estado, al considerar que permitirá garantizar agua para consumo humano, la industria y el campo durante los próximos 50 años.

En materia laboral, Villegas Villarreal aseguró que mantiene el compromiso de generar 40 mil empleos directos antes de concluir su administración; una meta que, afirmó, será superada al considerar también los puestos de trabajo indirectos generados.

La seguridad, otro de los retos para Durango

El gobernador reconoció que la seguridad sigue siendo uno de los principales desafíos, especialmente por la ubicación geográfica de Durango y sus límites con varios estados del país.

Sin embargo, aseguró que la entidad se mantiene entre los estados con menor número de homicidios dolosos, al destacar que ocupa el segundo lugar nacional en este indicador, de acuerdo con lo expresado durante su informe.