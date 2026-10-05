Cronología accidente Estefanía Pacheco: Muere en choque directora de Salud Pública Municipal de Durango

La doctora Estefanía Pacheco Ramírez, directora de Salud Pública de Guadalupe Victoria, Durango , murió en un accidente ocurrido en el Libramiento de Rincón de Romos, Aguascalientes; en el choque participaron una patrulla de la Guardia Nacional y dos vehículos particulares, con saldo de varias personas lesionadas.

El percance ocurrió la tarde del viernes 2 de octubre, cerca de la comunidad de El Saucillo y del tramo que conduce hacia Cosío; la funcionaria viajaba en uno de los automóviles involucrados y perdió la vida en el sitio, mientras los cuerpos de emergencia atendían a los demás ocupantes.

Así comenzó la emergencia en Rincón de Romos

El accidente se registró alrededor de las 17:00 horas, en el kilómetro 33+900 del Libramiento de Rincón de Romos, sobre la carretera federal 45 Norte.

En ese punto se produjo una colisión en la que quedaron involucrados tres vehículos: una unidad de la Guardia Nacional y dos automóviles particulares. Tras el impacto, uno de los vehículos salió de la carretera y la patrulla federal terminó con daños importantes en la parte frontal.

La magnitud del percance provocó la movilización de servicios de emergencia, por lo que paramédicos llegaron al lugar para revisar a las personas involucradas, mientras la zona era atendida por las corporaciones correspondientes.

Dentro de uno de los vehículos fue localizada una mujer que ya no presentaba signos vitales; posteriormente se confirmó que se trataba de Estefanía Pacheco Ramírez, directora de salud en Guadalupe Victoria.

Tras la revisión: identifican a la víctima mortal

La víctima tenía 32 años y se desempeñaba como directora de Salud Pública de Guadalupe Victoria, cargo que había ocupado en dos etapas de su trayectoria dentro de la administración municipal.

La necropsia estableció que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico; mientras tanto, las autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para procesar la escena y determinar cómo ocurrió el choque.

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El saldo: varios lesionados tras el choque

Entre las personas heridas se encontraban Jairo Arizmendi Cruz y Agustín Álvarez Soto, quienes sufrieron traumatismo craneoencefálico severo y fueron trasladados para recibir atención médica; también se reportaron elementos de la Guardia Nacional lesionados.

¿Cómo ocurrió el accidente? Esto investigan las autoridades

Una versión preliminar apunta a una posible maniobra de rebase que habría terminado con la pérdida de control de uno de los vehículos y posteriormente en la colisión; sin embargo, esta hipótesis todavía debe ser confirmada mediante los peritajes.

Personal ministerial y de servicios periciales trabajó en el sitio para recabar indicios y establecer la mecánica del accidente, así como las responsabilidades que correspondan.

La muerte de Estefanía Pacheco fue posteriormente lamentada por el Gobierno Municipal y el DIF de Guadalupe Victoria, donde la doctora había desarrollado parte de su trayectoria profesional en el área de salud pública.