Estudiante ataca con un hacha a sus compañeros en Eslovaquia

En una escuela de Eslovaquia, un estudiante de 16 años de edad atacó con un hacha a dos de sus compañeros y amenazó a los demás. Tras la agresión, el adolescente intentó huir del lugar.

El incidente ocurrió en una escuela secundaria en Nováky, Eslovaquia. De acuerdo con las autoridades, el atacante ingresó al plantel con un hacha en la mano cuando las clases iban a comenzar.

El sujeto corrió por los pasillos del edificio, entró a un salón y después atacó a sus compañeros, hiriendo a una niña en la frente y después a un hombre.

“Hoy en la escuela de Nováky hubo un ataque con hacha entre compañeros de clase. Afortunadamente las personas lesionadas no están gravemente heridas”, compartió la policía de Eslovaquia en un comunicado.

El atacante será acusado por intento de asesinato

Tras realizar el ataque y herir a dos estudiantes con un hacha, el sujeto huyó de la escuela pero fue capturado por la policía a unos 500 metros de la escuela.

Las autoridades de Eslovaquia, añadieron que debido a la información y pruebas obtenidas en la escena del crimen, “se estableció que el caso en cuestión es una sospecha de homicidio doloso en la etapa de atentado contra varias personas”.

Por lo que el caso es investigado por la Agencia Criminal Nacional (NAKA), el atacante será acusado de intento de asesinato múltiple.

“Los alumnos están bajo el cuidado del equipo de intervención postraumática. Estamos trabajando en estrecha colaboración con la dirección de la escuela en este momento. Podemos asegurar al público y a los padres que la policía ha tomado las medidas adecuadas y que nadie está en peligro”, concluyeron los agentes.