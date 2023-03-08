¿Qué leyes existen a favor de la mujer en México?

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo es importante informar sobre las mujeres en la política de México. Específicamente qué leyes te respaldan en el país con las que puedes apoyarte.

México es un país donde las mujeres viven injusticia y, sin duda, todavía existe una brecha de desigualdad que es fundamental atender desde diferentes sitios, como es el caso de la política y las leyes en el país.

¿Qué leyes protegen a las mujeres en México?

Ante esto, es necesario dar a conocer los avances y las tareas pendientes en la igualdad de género. Estas son algunas de las leyes que se han promovido en favor de las mujeres y en contra de la violencia que viven día con día en México:

Ampliación de la licencia de maternidad: se refiere al derecho que tienen las mujeres en México a no asistir a trabajar durante el pre y postparto.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) destaca que son 6 semanas anteriores y seis semanas después de parto a solicitud de la trabajadora que lo requiera. Taygete Rodríguez, diputada de Movimiento Ciudadano, planteó reformar el artículo 123 de la Constitución para ampliar el número de meses de la licencia por maternidad que se da a las trabajadoras de México . La diputada expuso en su propuesta que esta ampliación en la licencia por maternidad se dividiría en seis semanas antes del parto y 18 después del mismo. Marcha del 8 de marzo de 2023 en CDMX



Ley Ácida/Ley Malena: Fue el pasado 2 de marzo que Puebla, el primer estado en aprobar la ley , la cual castiga los ataques con ácido México .



Ácida/Ley Malena: Fue el pasado 2 de marzo que Puebla, el primer estado en aprobar la , la cual castiga los . Ley Ingrid: Fue en marzo de 2022 cuando a nivel federal se aprobó la ley que castiga con hasta 10 años de prisión a funcionarios públicos como a ciudadanos que difundan, fotografíe, publiquen o compartan videos, fotografías, audios o evidencia. El caso de la joven de Ingrid Escamilla, asesinada en 2020, puso el foco de atención en la difusión de imágenes de las víctimas.



Ley Olimpia: como un conjunto de reformas legislativas, esta ley está encaminada a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales con hasta seis años de cárcel. Surgió a raíz de la difusión de un video de contenido sexual no autorizado de una mujer en Puebla; en 2022 la ley aplica en todo México.

Proponen ampliar licencia por maternidad a 6 meses en México

|Pexels/Valeria Boltneva

Licencia menstrual, derecho laboral en proceso

El pasado 14 de febrero, el Congreso de la CDMX aprobó una propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión para modificar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de volver obligatorio el permiso con goce de sueldo a personas con dolores durante la menstruación.

La licencia busca que se otorgue un permiso de dos días al mes para las personas que hayan sido diagnosticadas con dismenorrea primaria o secundaria.

La iniciativa fue remitida al Congreso de la Unión.