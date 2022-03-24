Estudiantes africanos sufren discriminación al huir de Ucrania

Un grupo de estudiantes africanos aseguraron ser víctimas de discriminación y violencia durante su huida de Ucrania hacia Polonia por la operación militar rusa que inició hace un mes.

Jeremy Musola, estudiante africano de medicina de 22 años, originario de República del Congo, relató para la agencia Reuters que el camino de su huida fue complicado debido a la violencia y discriminación a los que se enfrentaron.

“Teníamos un grupo de extranjeros y ucranianos. Fue fácil para los ucranianos entrar a Polonia, pero no para los extranjeros”, aseguró el estudiante, que actualmente se encuentra refugiado en una parroquia de Frankfurt, Alemania.

En tanto, Calep Gabila de 26 años, originaria de Camerún, contó sobre el ataque que sufrió cuando salía de Ucrania en dirección a Polonia y un grupo de delincuentes le arrebataron sus cosas.

“Se llevaron uno de los bolsos de mi amigo. Todo estaba adentro, sus documentos, sus papeles, todo. Estaban peleando para quitarme la mía, así que empecé a pelear. Aalguien me quitó un cuchillo de repente y me hirieron”, dijo Gabila.

Por ahora, Musola, Gabila y varios otros estudiates africanos que estaban en Ucrania, ahora se encuentran bajo los auspicios de una iglesia alemana.

|Reuters

Estudiantes africanos no tienen claridad tras salir de Ucrania

El sacedote alemán Tim van de Griend indicó que el “estado de los estudiantes africanos no está nada claro: ¿son refugiados de guerra? Sí, en el sentido directo de la palabra lo son. Pero indirectamente, eso en su mayoría no se aplica porque algunos son de terceros países que se consideran seguros”.

Agregó que los refugiados en su iglesia se encuentran entre las decenas de miles de estudiantes africanos cuyos estudios se vieron afectados por el conflicto de Rusia contra Ucrania.

Explicó que muchos de los estudiantes africanos llegaron a Ucrania porque se sintieron atraídos por las instalaciones educativas de clase mundial del país, disponibles a un menor costo de las universidades occidentales.

La historia de Ucrania de atraer estudiantes africanos a sus academias se remonta a la Guerra Fría, cuando los estados soviéticos cortejaron a los estudiantes de las naciones africanas recién independizadas con la promesa de una educación subsidiada.

