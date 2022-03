Se cumple un mes de la invasión de Rusia a Ucrania

Líderes de la OTAN han iniciado este jueves una cumbre extraordinaria para evaluar cómo pueden dar más apoyo a Ucrania para que se defienda de la invasión de Rusia, y dar su respaldo a un nuevo despliegue de tropas en el este de la Alianza con cuatro nuevos batallones en Bulgaria, Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Las nuevas posiciones se suman a las ya desplegadas en Polonia, Estonia, Letonia y Lituania.

“Nos enfrentamos a una nueva realidad para nuestra seguridad debido a la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. En respuesta, la OTAN ha reforzado su presencia defensiva en el flanco oriental de la Alianza con más tropas, aviones y barcos”, detalla la organización. En total, alrededor de 40,000 soldados operan bajo el mando directo de la OTAN, con 130 aviones y 140 barcos.

Zelenski ante cumbre de la OTAN



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha participado este jueves por videoconferencia en la cumbre de OTAN. “Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha bombardeado Ucrania con miles de bombas. Ya el 24 de febrero me dirigí a vosotros pidiendo que cerrarais nuestro cielo, que salvarais a nuestra gente de los cohetes y las bombas rusas. A día de hoy veis la superioridad rusa: cuántas ciudades han sido destrozadas, cuántas personas han sido asesinadas. Llevo un mes pidiendo lo mismo. Me he dirigido a vosotros para que no sigamos teniendo víctimas. Vosotros tenéis miles de aviones, pero a día de hoy, no nos habéis dado ninguno”, ha dicho.

“Quiero dejar claro: la OTAN no es culpable de lo que está pasando, no son vuestras bombas, no son vuestros misiles los que destruyen nuestras ciudades. Esta mañana, los rusos ya han lanzado sobre nosotros bombas de fósforo. Hay adultos y niños muertos. Solo quiero que sepáis que la Alianza aún puede salvar a los ucranios de los misiles rusos dándonos todo lo que pedimos. Sí, no estamos dentro de la OTAN y no tengo ninguna pretensión de estarlo, pero los ucranios nunca pensaron que la Alianza y los Gobiernos de la Alianza funcionan de maneras distintas. Que incluso la OTAN puede temer a Rusia”

El Ejército ucraniano “está aumentando la presión sobre las fuerzas rusas al noreste de Kiev”, las cuales “se enfrentan a problemas de suministro y moral”, según el último análisis del Ministerio británico de Defensa.

Miles de bajas de tropas rusas

El Reino Unido considera “casi seguro” que el Ejército ruso ha sufrido “miles de bajas” durante su invasión de Ucrania y “es probable que ahora Rusia movilice a reservistas y reclutas, así como a compañías militares privadas y mercenarios extranjeros”.

La marina ucraniana asegura haber destruido este jueves un buque ruso de desembarco de tropas atracado en el puerto de Berdiansk, en el sur del país, y controlado por el ejército ruso.

Rusia ha asegurado este jueves que sus fuerzas han tomado el pleno control de la localidad de Izium, en la región ucraniana de Járkov, donde en los últimos días se han registrado intensos combates.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido la unidad de Europa y del mundo contra la invasión de Rusia y que se manifiesten para que Moscú busque la paz.

Unicef denuncia desplazamiento de menores de edad

La Unicef señala que “un mes de guerra en Ucrania provocó el desplazamiento de 4.3 millones de niños, más de la mitad de la población infantil del país, estimada en 7.5 millones”.

Del total de niños desplazados, 1.8 millones cruzaron la frontera para refugiarse en los países vecinos y 2.5 millones siguen dentro de Ucrania.

Además, al menos 81 niños han fallecido en la guerra y 108 han resultado heridos, según las últimas cifras publicadas este miércoles por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que admite que estas cifras son, con certeza, inferior a las reales.