VIDEO: Ucrania ataca “con éxito” un barco ruso en Berdyansk

El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que los soldados ucranianos atacaron “con éxito” un barco ruso que se encontraba atracado cerca de Berdyansk.

El momento fue capturado en varios videos en los que se puede ver la explosión, el fuego que sale del barco ruso y humo.

El Ministerio de Defensa compartió en su cuenta de Twitter una foto del barco ruso envuelto en llamas, con un texto en el que aseguraron que en el navío se encontraban 15 mil 800 soldados de Moscú, los cuales fueron abatidos.

“La celebración de un mes desde el comienzo de la invasión rusa tuvo lugar en el infierno. 15 mil 800 soldados rusos marcharon en desfile. Lo más destacado de la columna de maquinaria militar fue el gran barco de desembarco ruso ‘Orsk’”, compartió el Ministerio de Defensa de Ucrania en su red social.

Celebration of one month since the beginning of the russian invasion took place in Hell. 15,800 russian soldiers marched in parade. The highlight of the column of military machinery was russian large landing ship "Orsk".#UAarmy #StopRussia pic.twitter.com/bat9oprpq1 — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 24, 2022

Bombardeos rusos destruyen almacén en Ucrania

La mañana de este jueves, una explosión rusa destruyó un almacén en la ciudad de Vasylkiv, cerca de la capital de Ucrania.

En algunos videos compartidos en redes sociales se podía ver humo saliendo de los escombros de las instalaciones, los bomberos de Ucrania llegaron al almacén para apagar el fuego. Los bomberos llegaron al almacén a las 05:05 hora local y trabajaron hasta las 14:40, según el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania.

Los Servicios de Emergencia del Estado dijeron que 24 bomberos fueron enviados al almacén y agregaron que las víctimas del bombardeo aún no han sido identificadas formalmente.

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ÚLTIMA HORA !!

Video después del ataque ..

Se observa un barco ruso de desembarco (clase Alligator), el "Orsk" incendiándose en el muelle del puerto de #Berdyansk y se ve dos buques de guerra rusos escapando mientras hay más explosiones. pic.twitter.com/4rNQFn3zyx — Secchi Víctor Fabián / RojFabian (@SecchiFabian) March 24, 2022

Hasta ahora, Rusia no ha logrado capturar una sola ciudad importante en Ucrania desde el inicio de la operación militar que ya cumplió un mes.

Sin embargo, el puerto ucraniano de Mariupol, que alguna vez fue una ciudad de 400 mil habitantes, fue arrasado casi por completo por los prolongados bombardeos rusos destinados a romper la resistencia de los defensores de la ciudad en Ucrania.

