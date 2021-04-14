En Texas, estudiantes “subastan” a sus compañeros como “esclavos”

En la ciudad de Aledo, Texas, Estados Unidos, una escuela sancionó a varios de sus estudiantes, luego de que escenificaran una supuesta subasta de esclavos, a través de la red social Snapchat, en la que pretendían "vender" a sus compañeros afroamericanos.

En el "remate", que se realizó con el nombre "Subasta Nigger" (nigger o nigga es un insulto racista extremadamente peyorativo en Estados Unidos), los estudiantes pujaron con ofertas que fueron desde uno a 100 dólares por sus compañeros de clase.

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En una de las capturas de pantalla viralizadas en redes sociales se ve cómo uno de los estudiantes, de noveno grado, ofreció un dólar por su compañero Chris y alegó que habría ofrecido más por él "si su cabello no fuera tan malo".

El abogado y defensor de derechos civiles Lee Merritt denunció que estudiantes blancos organizaron la subasta de "esclavos" en Snapchat.

Estudiantes blancos de @AledoISD organizaon una subasta de esclavos en Snapchat donde vendieron compañeros de clase negros por entre $ 1 y $ 100. El racismo que invade nuestra política, nuestra seguridad pública, nuestra seguridad nacional se está incubando en nuestras escuelas", indicó en su cuenta de Twitter.

White students from @AledoISD hosted a slave auction on Snapchat where they sold black classmates for between $1-$100.



The racism pouring into our politics, our public safety, our national security is being incubated in our schools. pic.twitter.com/jkdKXZfHz2 — S. Lee Merritt, Esq. (@MeritLaw) April 13, 2021

Distrito Escolar impone sanciones

El Distrito Escolar Independiente de Aledo emitió un comunicado en el que asegura que el racismo no tiene lugar y que el uso de lenguaje y conducta inapropiados, ofensivos y con carga racial es completamente inaceptable y está prohibido por la política del distrito.

"Hace más de dos semanas, el distrito se enteró de un incidente que involucró a estudiantes del campus de noveno grado intimidando y acosando a otros estudiantes por su raza y lanzó una investigación inmediata y exhaustiva que involucró a la policía", dijo la autoridad.

Señaló que hicieron una determinación formal de que había ocurrido acoso racial y acoso cibernético y asignaron consecuencias disciplinarias de acuerdo con su política y el Código de Conducta Estudiantil.

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"Este incidente ha causado un dolor tremendo a las víctimas, sus familias y otros estudiantes de color y sus familias, y por eso estamos profundamente tristes. Después de ser notificado del incidente, Aledo ISD inmediatamente entabló conversaciones y comunicación con los estudiantes y el grupo de estudiantes que estaba involucrado, así como con sus padres", informó.

Dejó claro que las declaraciones y conductas que apuntan a un estudiante debido a su raza no solo está prohibido, sino que también tiene un profundo impacto en las víctimas.

Advirtió que continuará tomando medidas para garantizar que los estudiantes, el personal y los padres de la comunidad comprendan el impacto negativo del racismo y otras formas de acoso en las víctimas, así como las consecuencias de estas acciones en la escuela a través de oportunidades educativas dirigidas por el distrito.