En Texas, estudiantes “subastan” a sus compañeros como “esclavos”
En el “remate”, que se realizó por Snapchat con el nombre “Subasta Nigger”, los estudiantes pujaron con ofertas de hasta 100 dólares.
En la ciudad de Aledo, Texas, Estados Unidos, una escuela sancionó a varios de sus estudiantes, luego de que escenificaran una supuesta subasta de esclavos, a través de la red social Snapchat, en la que pretendían "vender" a sus compañeros afroamericanos.
En el "remate", que se realizó con el nombre "Subasta Nigger" (nigger o nigga es un insulto racista extremadamente peyorativo en Estados Unidos), los estudiantes pujaron con ofertas que fueron desde uno a 100 dólares por sus compañeros de clase.
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En una de las capturas de pantalla viralizadas en redes sociales se ve cómo uno de los estudiantes, de noveno grado, ofreció un dólar por su compañero Chris y alegó que habría ofrecido más por él "si su cabello no fuera tan malo".
El abogado y defensor de derechos civiles Lee Merritt denunció que estudiantes blancos organizaron la subasta de "esclavos" en Snapchat.
Estudiantes blancos de @AledoISD organizaon una subasta de esclavos en Snapchat donde vendieron compañeros de clase negros por entre $ 1 y $ 100. El racismo que invade nuestra política, nuestra seguridad pública, nuestra seguridad nacional se está incubando en nuestras escuelas", indicó en su cuenta de Twitter.
White students from @AledoISD hosted a slave auction on Snapchat where they sold black classmates for between $1-$100.— S. Lee Merritt, Esq. (@MeritLaw) April 13, 2021
The racism pouring into our politics, our public safety, our national security is being incubated in our schools. pic.twitter.com/jkdKXZfHz2
Distrito Escolar impone sanciones
El Distrito Escolar Independiente de Aledo emitió un comunicado en el que asegura que el racismo no tiene lugar y que el uso de lenguaje y conducta inapropiados, ofensivos y con carga racial es completamente inaceptable y está prohibido por la política del distrito.
"Hace más de dos semanas, el distrito se enteró de un incidente que involucró a estudiantes del campus de noveno grado intimidando y acosando a otros estudiantes por su raza y lanzó una investigación inmediata y exhaustiva que involucró a la policía", dijo la autoridad.
Señaló que hicieron una determinación formal de que había ocurrido acoso racial y acoso cibernético y asignaron consecuencias disciplinarias de acuerdo con su política y el Código de Conducta Estudiantil.
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"Este incidente ha causado un dolor tremendo a las víctimas, sus familias y otros estudiantes de color y sus familias, y por eso estamos profundamente tristes. Después de ser notificado del incidente, Aledo ISD inmediatamente entabló conversaciones y comunicación con los estudiantes y el grupo de estudiantes que estaba involucrado, así como con sus padres", informó.
Dejó claro que las declaraciones y conductas que apuntan a un estudiante debido a su raza no solo está prohibido, sino que también tiene un profundo impacto en las víctimas.
Advirtió que continuará tomando medidas para garantizar que los estudiantes, el personal y los padres de la comunidad comprendan el impacto negativo del racismo y otras formas de acoso en las víctimas, así como las consecuencias de estas acciones en la escuela a través de oportunidades educativas dirigidas por el distrito.