Habla Rolando Reyes, el abuelo de Salvador Ramos, tirador de Texas
Rolando Reyes, abuelo de Salvador Ramos, habla de su nieto, del arma, del tiroteo y de las víctimas de la Escuela Primaria en Uvalde, Texas, Estados Unidos.
Tras la masacre perpetrada por Salvador Ramos en una Escuela Primaria de Uvalde, Texas, habló Rolando Reyes, el abuelo del pistolero.
El abuelo del autor del tiroteo contestó preguntas a CNN.
En una primera parte, Rolando Reyes se refirió a las víctimas del tiroteo. Aquí el testimonio:
¿Qué le dice usted a las familias de las víctimas? ¿Qué le dice a las personas?
Abuelo: Que lo siento. Siento mucho. Estoy... tengo dolor para todos, porque muchos de los niños son nietos de amigos míos. Y lo siento. Lo siento por todas las familias. Por todos. Qué podemos hacer, ¿verdad?
¿Le duele?
Abuelo: Sí, pues claro. Son niños. Son criaturas. Son criaturas tan inocentes.
¿En algún momento habló con su nieto?
Abuelo: No, no.
En una segunda parte, Rolando Reyes, abuelo de Salvador Ramos, habló de su nieto. Aquí el testimonio:
Abuelo: No lo esperaba yo. Quizás si fuera... Yo me fui. Sí, quizás si hubiera estado a lo mejor me mata a mí también. No sé.
Señor, a él le gustaban las armas. ¿Cuándo le empezó a gustar las armas?
Abuelo: Yo no sé que le gustaban las armas.
¿A usted le sorprende que haya tenido...?
Abuelo: Pues sí porque yo… Yo no puedo andar alrededor de armas.
¿Cómo compró el arma si no tenía licencia?
Abuelo: No tenía licencia para armas.
¿Cómo compró el arma? ¿De dónde sacó el dinero?
Abuelo: Yo no sé. Había trabajado y hacía dinero... déjame irme, por favor.
Ciudad en Texas llora a víctimas de la más reciente masacre en una escuela de EEUU 🇺🇸 pic.twitter.com/HyoyTDAy0Q— Reuters Latam (@ReutersLatam) May 26, 2022