Habla Rolando Reyes, el abuelo de Salvador Ramos, tirador de Texas

Tras la masacre perpetrada por Salvador Ramos en una Escuela Primaria de Uvalde, Texas , habló Rolando Reyes, el abuelo del pistolero.

El abuelo del autor del tiroteo contestó preguntas de la prensa.

En una primera parte, Rolando Reyes se refirió a las víctimas del tiroteo. Aquí el testimonio:

¿Qué le dice usted a las familias de las víctimas? ¿Qué le dice a las personas?

Abuelo: Que lo siento. Siento mucho. Estoy... tengo dolor para todos, porque muchos de los niños son nietos de amigos míos. Y lo siento. Lo siento por todas las familias. Por todos. Qué podemos hacer, ¿verdad?

¿Le duele?

Abuelo: Sí, pues claro. Son niños. Son criaturas. Son criaturas tan inocentes.

¿En algún momento habló con su nieto?

Abuelo: No, no.

En una segunda parte, Rolando Reyes, abuelo de Salvador Ramos, habló de su nieto. Aquí el testimonio:

Abuelo: No lo esperaba yo. Quizás si fuera... Yo me fui. Sí, quizás si hubiera estado a lo mejor me mata a mí también. No sé.

Señor, a él le gustaban las armas. ¿Cuándo le empezó a gustar las armas?

Abuelo: Yo no sé que le gustaban las armas.

¿A usted le sorprende que haya tenido...?

Abuelo: Pues sí porque yo… Yo no puedo andar alrededor de armas.

¿Cómo compró el arma si no tenía licencia?

Abuelo: No tenía licencia para armas.

¿Cómo compró el arma? ¿De dónde sacó el dinero?

Abuelo: Yo no sé. Había trabajado y hacía dinero... déjame irme, por favor.