Estudio ofrece eliminar tatuajes de Kanye West de forma gratuita

Luego de los polémicos comentarios antisemitas de Kanye West y su confesado gusto por Adolf Hitler y los nazis, la situación con el rapero estadounidense explotó y entre varias acciones en su contra, ahora provocó una campaña impulsada por un estudio en el Reino Unido para borrar gratis tatuajes referentes al cantante.

Se trata de Naama Studios, un estudio con sede en la ciudad de Londres dedicada principalmente al cuidado de la piel y remoción de tatuajes, quienes trabajan bajo el lema de que “nada es para siempre, incluso tus tatuajes'', y que ahora han iniciado una campaña para decirle adiós a Kanye West.

A través de redes sociales, la empresa ha decidido impulsar la iniciativa de la fundadora Briony Garbett, “Segundas Oportunidades”, el cual está dedicado a borrar gratis los tatuajes referentes a mensajes de odio o eventos traumáticos, pero que ahora incluyen la figura de Kanye como parte del proyecto.

Estudio elimina tatuajes de Kanye West gratis tras su polémica actitud|Instagram/@naamastudios

“Cuando tienes un tatuaje inspirado en alguien a quien admiras y termina en los titulares por las razones equivocadas... en NAAMA ofrecemos una experiencia de limpieza de tatuajes empoderadora, empática y de alta tecnología”, señala la publicación fijada en su cuenta de Instagram, donde ponen un par de ejemplos de la forma en que trabajan.

De acuerdo con CNN, este es un tratamiento con un costo superior a las 200 mil libras esterlinas, las cuales giran en torno a los 50 mil pesos mexicanos, por lo que el estudio ya recibió al menos 10 citas para someterse a este procedimiento y apoyar la iniciativa del estudio.

Kanye West y su pelea con Elon Musk tras eliminar su cuenta de Twitter



Luego de los comentarios y publicaciones elaboradas en sus redes sociales, el nuevo propietrio de Twitter, Elon Musk, formó parte de la conversación y advirtió que tendría que eliminar su cuenta si replicaba mensajes de odio, algo que sucedió al compartir una fotografía de lo que parecía una esvástica fusionada con la estrella de David, lo que provocó su baja de la red social.

Horas después, Kanye West arremetió contra Elon Musk y dio a entender comentarios racistas a través de su cuenta de Instagram, pues replicó al sudafricano que le había hecho comentarios elogiándolo pero que no fueron interpretados de la misma forma por él.

"Kanye West cree que Elon Musk es de genética híbrida mitad china", escribió una cuenta de Twitter, la cual fue respondida por el propio Musk afirmando que "Tomo eso como un cumplido", para después recibir la respuesta del rapero a través de Instagram:

"Fue pensado como un cumplido, mi amigo. Ahora Obama en mi otra mano...", redactó Kanye en la red social, como complemento a otro discurso en el que aseguró que Musk podría ser mitad chino y que "probablemente" habían hecho hasta otras 30 copias de Elon Musk, comentarios que fueron catalogados como racistas en redes sociales.