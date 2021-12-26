EU registra 100 choques en un día por carreteras congeladas

Las autoridades de New Hampshire, Estados Unidos (EU) informaron que durante la noche del viernes y la mañana del sábado respondieron a las llamadas de emergencias por 100 choques resgistrados debido a que las carreteras congeladas que dejaron las fuertes nevadas.

La lluvia y las nevadas de los últimos días se transformaron en peligrosas condiciones para los automovilistas que circularon por las carreteras de New Hampshire, EU durante Navidad, por lo que tuvieron que cerrarlas por unas horas.

“Con las condiciones de la carretera, estamos viendo que todos tienen dificultades para conducir”, explicó un policía de EU a un medio local.

The Everett Turnpike north bound is shut down at exit 5 while crews work to clear a crash scene involving 15 vehicles. Multiple other vehicles off the road due to the icy conditions. Please avoid the area and drive safe. — Nashua Police (@NashuaPolice) December 25, 2021

El Departamento de Policía de Nashua informó que en Everett Turnpike se registró un accidente en el que se vieron involucrados al menos 15 autos, pero por fortuna ninguno de los conductores tuvo lesiones de gravedad tras el choque múltiple.

Posteriormente, la Policía Estatal de New Hampshire, EU, informó de un segundo choque múltiple en Seabrook, en el cual los conductores tampoco resultaron con lesiones de gravedad.

Debido al riesgo de las carreteras congeladas en la zona, las autoridades de EU cerraron los carriles hacia el sur de la interestatal 89, cerca de la milla 27, y hacia el norte en la interestatal 93 cerca de Tilton, posteriormente fueron reabiertas a la circulación vehicular.

Otros choques se registraron en Hampton, Sunapee, Hopkinton, Newport y Wilton, por fortuna en ninguna hubo lesionados de gravedad ni víctimas mortales.

Autoridades de EU piden conducir con cuidado por carreteras congeladas

Ante los peligros de la carretera por la nevadas en varios estados de Estados Unidos, las autoridades aconsejaron a los conductores manejar con cuidado, principalmente para quienes viajarán durante la noche de este sábado y la mañana del domingo, para evitar choques por el mal clima.

#NHSP #TroopD responded to a crash on Route 114 in Sutton, #NH earlier this evening. Fortunately, only minor injuries were reported. 🚔



Please remember to drive safe this holiday season! pic.twitter.com/lEKZ65qtuP — New Hampshire State Police (@NH_StatePolice) December 24, 2021

“Le pedimos a la gente que reduzca la velocidad y planifique con anticipación, Obviamente deben usar los cinturones de seguridad y planificar las condiciones de la carretera que tengan en ese momento”, indicó un policía de New Hampshire.

