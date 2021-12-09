VIDEO: Muere mujer al caer en su carro a las Cataratas del Niágara

Una mujer, de más de 60 años de edad, cayó a las Cataratas del Niágara dentro de su carro, el cual se sumergió, ocasionando que perdiera la vida.

La policía del estado de Nueva York informó que la mujer cayó en su carro en la localidad de Niagara Falls, ubicado al norte de Nueva York en el río Niágara, a unos pasos de las Cataratas del Niágara en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, por lo que realizaron una operación de salvamento por helicóptero.

A través de redes sociales se volvió viral el momento en el que el carro color negro estaba sumergido en la orilla de las Cataratas del Niágara que hacen frontera con Canadá.

Ante el accidente, las autoridades enfocaron el carro y con ayuda de algunos drones se encontró el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor, por lo que con un helicóptero, un rescatista descendió para sacarla del auto, pero ya había fallecido.

A woman died after her car was submerged steps away from Niagara Falls on the U.S.-Canada border and a dramatic rescue came up short pic.twitter.com/MIAEZ8k9XG — Reuters (@Reuters) December 9, 2021

Rescate de la mujer que cayó a las Cataratas del Niágara fue riesgoso

Luego de que la policía de Nueva York captó el carro sumergido en las Cataratas del Niágara, se llevó a cabo un riesgoso rescate en busca de la mujer dentro de él.

Las autoridades primero acordonaron la zona con cintas amarillas con la descripción “peligro” y después de la supervisión de la zona, llamaron a los agentes de drones para observar de cerca el carro color negro, al ver la presencia de la mujer dentro, llamaron al helicóptero de la Guardia Costera.

En el video difundido en redes sociales, se muestra cómo el helicóptero a su llegada se posicionó encima del carro, no obstante, esto ocasionó que la corriente de las Cataratas del Niágara azotaran más el auto, dificultando el rescate.

El rescatista colgó de un cable del helicóptero para intentar posicionarse encima del vehículo, sin embargo, llegó a la puerta del carro, pero descubrió que la mujer ya había fallecido.

Hasta el momento, no se ha determinado cómo fue que el carro de la mujer del estado de Nueva York cayó a las Cataratas del Niágara, entre un puente para autos y un paso de peatones.