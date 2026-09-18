EU anuncia nuevas sanciones a Cuba: Van contra empresas estatales de níquel y militares

La presión económica de Estados Unidos sobre Cuba volvió a incrementarse con nuevas medidas dirigidas tanto al sector militar como a la explotación del níquel, una de las principales actividades económicas de la isla.

La administración de Donald Trump anunció sanciones contra siete objetivos vinculados con el gobierno cubano.

Nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba

El anuncio incluye a cuatro empresas estatales relacionadas con el níquel, otras cuatro compañías militares dedicadas al desarrollo de tecnología y sistemas de armas, además de tres oficiales de las Fuerzas Armadas que encabezan estas actividades.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, sostuvo que las medidas buscan impedir que los recursos económicos de Cuba sean utilizados para fortalecer a la estructura militar.

El funcionario también afirmó que el gobierno de Donald Trump mantendrá la presión contra quienes obtienen beneficios mediante la explotación de recursos cubanos.

Communist Cuba is a corrupt failed state and a persistent threat to U.S. national security, sitting less than 100 miles from American shores. While ordinary Cubans endure blackouts, food shortages, and brutality, regime elites continue to hoard the island’s resources for… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 17, 2026

¿Cuáles son las empresas castigadas?

Entre las empresas afectadas por las nuevas restricciones aparecen Serconi, Ceproniquel, Cediniq y Pinares. Todas están relacionadas con la extracción o utilización del níquel, un recurso que Washington considera relevante para las finanzas del gobierno cubano.

El Departamento de Estado argumentó que las compañías aprovechan las reservas naturales de la isla para generar ingresos destinados al régimen.

El segundo grupo de entidades sancionadas está relacionado directamente con las Fuerzas Armadas cubanas, pues se trata de empresas involucradas en investigación y desarrollo de sistemas de armas, capacidades navales, simuladores de escenarios de combate, componentes electrónicos y otros proyectos militares.

Las sanciones implican el cierre del acceso al sistema financiero estadounidense para las entidades afectadas, así como restricciones para realizar operaciones con empresas y ciudadanos de Estados Unidos.

Las nuevas restricciones forman parte de una estrategia más amplia iniciada este año, pues el 29 de enero, Donald Trump declaró una nueva emergencia nacional respecto a Cuba al considerar que la situación en la isla representa una amenaza para la seguridad estadounidense.

