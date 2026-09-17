Trump presiona al gobierno mexicano: Exige reforzar medidas contra el tráfico de drogas

México quedó en el centro de la estrategia antidrogas de Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump incluyera al país entre las naciones consideradas clave por su papel en la producción o tránsito de sustancias ilícitas destinadas al mercado estadounidense.

La determinación contempla a 26 países relacionados con actividades de producción, procesamiento o distribución de drogas, en una lista que reúne a Afganistán, Bahamas, Belice, China, Colombia, México y Pakistán.

Estados Unidos reveló su mapa del narcotráfico global: 26 países son señalados por alimentar el mercado de drogas que llega a su territorio.



Entre ellos, México aparece en el centro de la presión junto a Canadá. La Casa Blanca exige resultados de forma inmediata en la frontera… pic.twitter.com/6s78xo40al — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 17, 2026

Presión de Estados Unidos a México y Canadá

El gobierno estadounidense puso especial atención en México y Canadá dentro de sus acciones para enfrentar el tráfico de drogas hacia su territorio.

La presión de Washington también alcanza a políticos mexicanos, a los que Donald Trump pidió detener si colaboraron cárteles.

Las exigencias forman parte de la estrategia antidrogas de Estados Unidos para 2026, que plantea como uno de sus objetivos que México reduzca la producción de sustancias ilícitas, incremente los decomisos de precursores químicos y afecte la capacidad operativa y financiera de los cárteles.

Estados Unidos pide reforzar medidas en territorio mexicano

El gobierno de Estados Unidos planteó una serie de medidas enfocadas en las organizaciones criminales y las estructuras que permiten mantener sus operaciones.

Entre las exigencias se encuentra reforzar la seguridad de la cadena de suministro mediante una mayor participación del sector privado.

También se plantea aumentar las revisiones en los puntos de entrada al país para detectar drogas, precursores químicos y otros productos relacionados con el narcotráfico.

Otra de las solicitudes consiste en incrementar los recursos destinados a las fuerzas de seguridad, con el objetivo de mantener y ampliar los operativos contra los cárteles, sus redes financieras y otras estructuras vinculadas con actividades ilícitas.

Trump presiona a las autoridades mexicanas

Aunque la determinación estadounidense incluye a 26 naciones, México ocupa una posición particular dentro de las demandas planteadas por Washington.

La administración de Donald Trump busca que las autoridades mexicanas intensifique los controles fronterizos, los operativos contra las organizaciones criminales y las investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios y cárteles.

