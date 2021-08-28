EUA bombardea blancos del Estado Islámico en Afganistán

El Pentágono de Estados Unidos (EUA) informó que se realizaron una serie de bombardeos contra diversos objetivos o blancos del Estado Islámico como represalia por los ataques terroristas perpetrados contra soldados estadounidenses en la capital de Afganistán, Kabul, el pasado jueves.

Esto ocurre a menos de 48 horas después del atentado suicida reivindicado por el grupo extremista que causó la muerte a 169 afganos y 13 militares estadounidenses en el aeropuerto de Kabul.

De acuerdo con diversas agencias internacionales, el Comando Central estadounidense dijo que EUA llevó a cabo un ataque con drones contra un miembro del Estado Islámico en Nangahar.

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#AlMomento | .@DeptofDefense anunció que en represalia por el #ataque en el aeropuerto de Kabul, fuerzas de #EstadosUnidos bombardearon al #EstadoIslámico en #Afganistán; mataron a quien planeó el #atentado. Entérate de esta y otras noticias aquí 👉🏼 https://t.co/suZwZcnYnt pic.twitter.com/EFcPfsIRrG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 28, 2021

Se cree que el ataque a estos blancos está involucrado en la planificación de ataques contra Estados Unidos en Kabul.

Hasta el momento se sabe que este ataque de Estados Unidos mató a un individuo, y el portavoz, capitán de la Marina William Urban, dijo que no se sabía si había víctimas civiles.

Estados Unidos bombardeó esta noche lo que dice son blancos de ISIS en Afganistán, en respuesta al ataque de ayer en el aeropuerto de Kabul. — Benjamín Torres Gotay 🇵🇷 (@TorresGotay) August 28, 2021

El funcionario no dejó en claro si la víctima estuvo involucrado en el ataque suicida del jueves frente a las puertas del aeropuerto de Kabul, donde multitudes de afganos trataban de ingresar como parte de la evacuación emprendida después de la toma del poder del Talibán.

Biden prometió hacer pagar a responsables de ataque en Kabul

Apenas este jueves, el presidente de EUA, Joe Biden prometió que los autores del atentado no podrían esconderse y lanzó una advertencia: "los perseguiremos y les haremos pagar".

Los líderes del Pentágono dijeron a periodistas este viernes que estaban preparados para cualquier acción de represalia que el presidente dispusiera.

BREAKING: The Pentagon has announced a drone strike against the group that bombed the Kabul airport, ISIS-K. A spokesman for U.S. Central Command says the attack in Nangahar Province of Afghanistan is believed to have killed the target, who was not named in the statement. — NPR (@NPR) August 28, 2021

En un discurso a la nación tras los dos atentados, Joe Biden aseguró que lo ocurrido no evitará que Estados Unidos “complete su misión” y reiteró que sus tropas continuarán desalojando Afganistán como se tiene planeado.

El presidente de Estados Unidos pidió guardar un minuto de silencio por las víctimas militares y civiles que dejó el atentado de ayer en Kabul.

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