EU cancela miles de visas americanas: Hay mexicanos afectados por irregularidades en el H-1B

El gobierno de Donald Trump volvió a intensificar sus medidas contra el presunto uso irregular del visado H-1B, anunciando la cancelación de miles de visas de trabajo, afectando directamente a mexicanos que habían sido contratados por las empresas acusadas o que estaban en proceso de reclutamiento. No se ha revelado la cantidad de connacionales perjudicados.

El vicepresidente JD Vance dijo que varias compañías quedaron suspendidas de un programa migratorio destinado a profesionales altamente cualificados, advirtiendo que otras corporaciones y universidades también podrían enfrentar medidas por posibles irregularidades.

¿Cuáles son las medidas al programa H-1B?

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, JD Vance sostuvo que la decisión responde a una estrategia para combatir el fraude y favorecer la contratación de ciudadanos estadounidenses.

El funcionario señaló que las grandes empresas tecnológicas deben dar prioridad al talento nacional, en lugar de recurrir a trabajadores extranjeros mediante mecanismos migratorios.

El gobierno estadounidense también pondrá bajo investigación a importantes instituciones educativas, entre ellas la Universidad de Harvard, por lo que examinarán posibles irregularidades relacionadas con el uso de visas.

¿Qué empresas fueron suspendidas del programa?

JD Vance también anunció que Microsoft y Adobe son las dos primeras empresas que quedarán suspendidas del programa de visas H-1B, afectando a mexicanos que habían sido contratados por las compañías o estaban en proceso de reclutamiento.

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El vicepresidente acusó a Microsoft de utilizar de manera indebida el programa H-1B, que permite a compañías estadounidenses contratar temporalmente a profesionales extranjeros con conocimientos especializados.

Según su declaración, la empresa habría eliminado alrededor de 6 mil puestos ocupados por estadounidenses mientras incorporaba a otros 6 mil trabajadores extranjeros con ese tipo de visa.

La respuesta de Microsoft

Microsoft afirmó que la mayoría de sus empleados en territorio estadounidense son ciudadanos del país y manifestó su disposición a entregar información adicional a las autoridades para aclarar el uso que hace del programa migratorio.

En un informe indicaron que presentaron cerca de 6 mil solicitudes de visas H-1B durante el último año, pero aseguraron que cerca del 80% estaban relacionadas con la renovación de permisos de personas que ya trabajaban en Microsoft.