EU registra cerca de 5 mil casos de viruela del mono

Estados Unidos ha confirmado un total de 4 mil 907 casos de viruela del mono, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles) de EU.

Hasta el momento, Estados Unidos tiene el mayor número de casos de viruela del mono del mundo. Nueva York tiene la mayor cantidad de casos, con mil 247, seguido por el Estado de California con 799 e Illinois con 396, según datos de los "CDC".

La viruela del mono es una enfermedad viral rara que generalmente se transmite a través de fluidos corporales, gotitas respiratorias y otros materiales contaminados. La enfermedad puede producir fiebre, sarpullido e inflamación de los ganglios linfáticos.

Conforme a medios locales, el gobierno estadunidense ha distribuido más de 310 mil vacunas contra la viruela del mono a las autoridades sanitarias locales, pero están lejos de ser suficientes.

Funcionarios de San Francisco señalan que las 7 mil 800 vacunas que recibe no pueden satisfacer la demanda local. El gobierno federal anunció en julio la compra de cinco millones de dosis adicionales, pero estas vacunas se entregarán el próximo año (2023).

Cabe señalar que los días iniciales del brote de viruela del mono, algunos expertos indicaron que Estados Unidos tenía más de un millón de dosis de vacunas en la reserva nacional estratégica. Sin embargo, resultó que EU solo tenía alrededor de 2 mil dosis disponibles en mayo. Debido a los retrasos de trámites y envío, sólo una parte de la reserva de vacunas llegó a las autoridades locales.

Get the facts on how monkeypox spreads: https://t.co/0RrroH56r3. — CDC (@CDCgov) July 28, 2022

Descontento social en EU ante lenta respuesta del gobierno federal

La lenta respuesta del gobierno federal ha generado críticas del público. Las autoridades de San Francisco declararon el Estado de Emergencia, en respuesta a la creciente propagación de la viruela del mono en la ciudad.

Hasta el miércoles, la ciudad de San Francisco registró que 261 personas tenían infecciones confirmadas o probables de viruela del mono.

Los funcionarios de salud de la ciudad prevén que la cifra crecerá en los próximos días. Cabe recordar que las autoridades sanitarias de San Francisco anunciaron el 3 de junio pasado, el primer caso probable de viruela del mono de la ciudad.