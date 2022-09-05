EU lanza ciberataques contra una universidad de China

Un informe de investigación publicado por el Centro Nacional de Respuesta a Emergencias de Virus Informáticos de China, reveló que el sistema de correo electrónico de una universidad financiada por el Gobierno de China, recibió ciberataques de parte de la la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU).

En el informe que fue publicado este lunes (5 de septiembre de 2022), se señala que la Oficina de Operaciones de Acceso Personalizado de la Agencia de Seguridad Nacional de EU ha llevado a cabo decenas de miles de ciberataques viciosos contra los objetivos cibernéticos de China durante años, tomando así el control del equipo relacionado y se sospecha que han robado datos de gran valor.

Cabe señalar que el 12 de abril (2022), una estación de policía local recibió un informe dela Universidad Politécnica del Noroeste en la ciudad de Xi'an, provincia de Shaanxi, noroeste de China, acrerca de los ciberataques.

Song Qiang, subdirector del centro de construcción y gestión de la informatización y director del Centro de Información de la universidad, señala que: "Recientemente encontramos programas de caballos de Troya que intentaban obtener acceso ilegal al sistema de información de la universidad, lo que ha causado un gran riesgo oculto. La universidad otorga gran importancia a la seguridad cibernética y ha informado la situación a la policía".

Medios de #China informan hoy que una investigación reveló que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) estuvo detrás del ataque cibernético al sistema de correos electrónicos de la universidad politécnica de Shaanxi pic.twitter.com/ZTQOkR19TN — Iramsy Peraza (@IramsyteleSUR) September 5, 2022

China denuncia multitud de ciberataques perpetrados por EU

El Centro Nacional de Respuesta a Emergencias de Virus Informáticos de China y 360 Security Technology Inc. llevaron a cabo la investigación de manera conjunta y llegaron a la conclusión de que la Agencia de Seguridad Nacional de EU realizó ciberataques viciosos contra objetivos chinos en los últimos años, robando más de 140 gigabytes de datos de alto valor.

Con análisis técnico y rastreo, el equipo conjunto revirtió el proceso de ciberataques y restauró a la universidad los documentos robados y, obtuvo evidencias relacionadas, involucrando a 13 personas en Estados Unidos (EU) que lanzaron ciberataques directamente contra China, así como más de 60 contratos y 170 documentos electrónicos firmados entre una empresa fachada de la Agencia de Seguridad Nacional de EU y operadores de telecomunicaciones estadunidenses.

Jin Qi, subjefe de la subdirección de Beilin de la Oficina de Seguridad Pública de Xi'an, señala que: "El equipo de investigación especial conjunto ha informado los resultados de la investigación a los departamentos estatales pertinentes".