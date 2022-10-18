EU confirma que hay un estadounidense detenido en Arabia Saudita

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que un ciudadano saudí-estadounidense fue detenido en Arabia Saudita y dijo que Washington ha expresado repetidamente su preocupación por su encarcelamiento, más recientemente el lunes 17 de octubre.

Arabia Saudita dictó a principios de octubre una sentencia de 16 años de prisión al saudí-estadounidense Saad Ibrahim Almadi, de 72 años,informó el Washington Post el lunes por la noche.

Se cree que fue detenido por sus tuits críticos con el gobierno saudí, pero no se sabe la verdadera causa.

El detenido fue acusado de "albergar una ideología terrorista, tratar de desestabilizar el Reino, así como apoyar y financiar el terrorismo", informó el Post. También se le impuso una prohibición de viajar de 16 años.

En una conferencia de prensa, el portavoz adjunto del Departamento, Vedant Patel, confirmó que Almadi estaba detenido y dijo que Washington planteó por primera vez sus preocupaciones a Riad en diciembre de 2021, tan pronto como se enteró del arresto.

La noticia llega en un momento en que la administración Biden busca reevaluar su relación con Arabia Saudita, luego de que los productores de petróleo de la OPEP+ anunciaran recortes en la producción de petróleo a pesar de las objeciones de Estados Unidos.

El gobierno saudí no ofreció información por adelantado sobre la audiencia de sentencia de Almadi y no respondió a las repetidas solicitudes de la embajada de Estados Unidos en Riad para confirmar la fecha, dijo Patel. Una solicitud para asistir a la audiencia no fue respondida hasta después de que se llevó a cabo, dijo.

El último acceso consular que tuvo la embajada de Estados Unidos con Almadi fue a principios de agosto, y el anterior fue en marzo, dijo Patel.

Washington no había revelado previamente la detención de Almadi.

Saudi Arabia tortured a U.S. citizen, sentencing him to 16 years in prison for tweeting about the govt, says his son.



Saudi forces arrested Saad Almadi, 72, in Nov. 2021, while he was visiting family.



The country also sentenced 2 women to 34 and 45 years over social media posts pic.twitter.com/RAL8f0rwcc — AJ+ (@ajplus) October 18, 2022

Detenidos en Rusia

Se cree que hay docenas de ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero por gobiernos extranjeros y algunos están retenidos por los principales adversarios de Estados Unidos, como Rusia, Irán y China.

Patel también habló de Britney Griner y Paul Whelan, ambos detenidos en Rusia y dijo que un funcionario consular de Estados Unidos había hablado con ambos por teléfono, sin dar más detalles.

"El gobierno de Estados Unidos continúa instando a Rusia a que libere a los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente Britney Griner y Paul Whelan. Como ha dicho el Secretario (Antony Blinken), hubo una propuesta sustancial sobre la mesa a principios de este verano para facilitar su liberación. Nuestros gobiernos se han comunicado repetida y directamente sobre esa propuesta y los rusos deberían aceptar ese trato. En términos de comunicaciones específicas, un oficial consular tuvo la oportunidad hoy de hablar brevemente con Britney por teléfono. Un funcionario consular también tuvo la oportunidad de hablar brevemente con Paul Whelan".

En los últimos meses, la administración Biden ha intensificado los esfuerzos para traer a los detenidos a casa, realizando intercambios de prisioneros con Rusia y Venezuela para asegurar la libertad de media docena de ciudadanos estadounidenses.