ADVERTENCIA MUNDIAL para México: EU emite alerta por intensificación del huracán “Rachel”

La intensificación de la tormenta tropical Rachel a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson provocó la emisión de una advertencia mundial del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en México.

Los organismos piden que los ciudadanos estadounidenses que están en México extremen precauciones por las posibles afectaciones del ciclón.

Estados Unidos alerta por el huracán Rachel

De acuerdo con el aviso de la Embajada de Estados Unidos en México, el oleaje generado por fenómenos meteorológicos puede provocar corrientes de resaca y la aparición de olas de gran tamaño sin previo aviso.

"Advertencia mundial: El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses de todo el mundo que extremen las precauciones. El huracán Rachel, de categoría 1, se encuentra actualmente al suroeste de Jalisco. Se prevé que se desplace hacia el noroeste en dirección a Cabo San Lucas y pase al sur de la península de Baja California el sábado 3 de octubre", se lee en el sitio de la Embajada.

Recomendaciones de la Embajada de Estados Unidos en México ante el huracán Rachel

En el mismo comunicado se señalan las recomendaciones a seguir mientras el huracán Rachel se mantenga cerca de México.



Manténgase informado a través de los medios locales sobre las últimas novedades respecto a la tormenta, el puerto y las playas.

Evite entrar en el agua o caminar por las playas.

Las carreteras podrían verse afectadas por inundaciones o deslizamientos de tierra, especialmente en zonas de terreno escarpado. Consulte el estado de las carreteras antes de viajar.

Monitorea el Centro Nacional de Huracanes Servicio Meteorológico Nacional de México

Supervise la Protección Civil de Baja California Sur. Protección Civil de Baja California

¿Qué es la advertencia mundial de Estados Unidos?

La advertencia mundial de Estados Unidos es un aviso que lanza el Departamento de Estado para que todos los ciudadanos de aquel país extremen precauciones en situaciones de eminente peligro, especialmente con la aparición de fenómenos meteorológicos y en conflictos bélicos.