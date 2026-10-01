Huracán “Rachel”, categoría 1: estos puertos mantienen su cierre

El huracán "Rachel" categoría 1 provocó el cierre de puertos y restricciones a la navegación en distintos puntos del Pacífico mexicano ante el incremento del viento, las lluvias y el oleaje asociado con el sistema tropical. Entre las zonas afectadas se encuentra Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde la medida aplica para todo tipo de embarcaciones.

Las restricciones también son para los puntos de Guerrero, Colima, Nayarit, Jalisco y Baja California Sur, aunque no en todos los casos aplican de la misma manera; algunos puertos permanecen cerrados para toda la navegación, otros tienen prohibida la salida únicamente para embarcaciones menores.

Lázaro Cárdenas queda cerrado a toda la navegación

En Michoacán, la Capitanía de Puerto de Lázaro Cárdenas determinó suspender la navegación como medida preventiva ante las condiciones marítimas relacionadas con Rachel.

El cierre considera todo tipo de embarcaciones debido al los fuertes vientos, precipitaciones y oleaje elevado en la zona costera; la restricción permanecerá mientras las condiciones representen un riesgo para quienes realizan actividades en el mar.

En Guerrero también se establecieron restricciones. Zihuatanejo quedó contemplado entre los puntos con cierre para todo tipo de embarcaciones, mientras Puerto Marqués tiene limitaciones para embarcaciones menores.

Puerto Vallarta restringe la salida de embarcaciones menores

En Jalisco, la Capitanía de Puerto Regional de Puerto Vallarta informó que desde las 16:00 horas de este miércoles 30 de septiembre de 2026 quedó restringida la navegación para embarcaciones menores dentro de la jurisdicción que comprende Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán.

La decisión está relacionada con la evolución y trayectoria del huracán "Rachel"; el reporte utilizado para establecer la medida ubicó al sistema a 173 millas náuticas al suroeste de Cabo Corrientes, con vientos sostenidos de 90 nudos y rachas de hasta 110.

#MarinaTeInforma



Derivado de la presencia del Huracán “Rachel”, Categoría 1, mantenemos el cierre de puerto a embarcaciones menores.



Esta medida busca salvaguardar la vida humana en el mar ante las condiciones meteorológicas adversas.



Exhortamos a la comunidad marítima a… pic.twitter.com/n2d7OhqHDY — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 30, 2026

Además, se pronosticaron olas de entre 18 y 20 pies cerca del sistema, condiciones que representan un riesgo para la navegación menor y las actividades marítimas en la Bahía de Banderas.

¿Qué otros puertos tienen restricciones por "Rachel"?

Las medidas preventivas también contemplan:



Cabo San Lucas, en Baja California Sur

San José del Cabo, en Baja California Sur

Manzanillo, en Colima

Nuevo Vallarta, en Nayarit

La Cruz de Huanacaxtle, en Nayarit

Barra de Navidad, en Jalisco.

Las autoridades marítimas pidieron a pescadores, prestadores de servicios y a la comunidad portuaria respetar los cierres y atender las instrucciones de las Capitanías de Puerto mientras continúa la vigilancia sobre la evolución del huracán "Rachel".