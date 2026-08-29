Derribados en la frontera: EU estrena nueva arma láser para acabar con drones de cárteles mexicanos

Estados Unidos utilizó un sistema laser de energía dirigida para neutralizar tres drones detectados cerca de la frontera con México que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, estarían vinculados con organizaciones criminales.

Los hechos ocurrieron entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles, cuando integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur intervinieron para responder a la presencia de los aparatos. La operación estuvo bajo la coordinación del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM).

Así es el sistema que derribó los drones

Para derribar los drones, el Ejército de Estados Unidos empleó un láser de alta energía diseñado para inutilizar aeronaves no tripuladas. Las autoridades clasificaron los aparatos como hostiles debido a que presuntamente estaban relacionados con actividades que podían poner en riesgo a personal militar estadounidense y agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Hasta el momento, USNORTHCOM no ha informado exactamente en qué punto de la frontera fueron neutralizados los drones ni ha revelado qué organizaciones criminales estarían detrás de su operación.

El uso de tecnología láser representa una nueva alternativa para las fuerzas estadounidenses frente al incremento de drones empleados en actividades criminales a lo largo de la frontera y que pueden utilizarse para vigilar los movimientos de autoridades, identificar rutas de patrullaje e incluso apoyar el traslado de pequeñas cantidades de droga.

Más de 150 mil drones de organizaciones criminales en Estados Unidos

De acuerdo a cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, durante los tres años anteriores fueron detectados más de 155 mil drones operados por organizaciones criminales que ingresaron a territorio estadounidense.

Ante el crecimiento de estas actividades, Washington ha incrementado la inversión en sistemas capaces de localizar, identificar y neutralizar aeronaves no tripuladas, con el objetivo de evitar que los grupos criminales utilicen los drones para obtener información sobre operativos de seguridad o facilitar actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

En lugar de depender exclusivamente de métodos convencionales para enfrentar estos aparatos, las autoridades estadounidenses buscan incorporar tecnologías capaces de responder rápidamente a las nuevas amenazas aéreas.