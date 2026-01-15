“Para apoyar al valiente pueblo de Irán": EU lanza sanciones a líderes de seguridad, cárceles y “bancos fantasma”

Este jueves, los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos (EU) anunciaron un nuevo golpe financiero contra el gobierno de Irán. La medida surge como respuesta a la violencia ejercida contra ciudadanos que protestan por sus derechos básicos. Washington ha decidido bloquear el acceso al sistema bancario global a varios funcionarios clave y a una red de empresas que operaban en la sombra. }

El objetivo es directo: evitar que el dinero generado por el petróleo se use para financiar la represión interna y actividades peligrosas en otros países.

The U.S. State and Treasury Departments announced Thursday sanctions against several Iranian security officials responsible for violence targeting protesters, as well as an additional 18 individuals and entities tied to Iran’s “shadow banking” networks.



Read the full release… — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2026

Estados Unidos sanciona cárcel de Irán

Uno de los puntos más sensibles de este anuncio es la sanción contra la prisión de Fardis. Este lugar ha sido señalado internacionalmente por el trato cruel e inhumano que reciben las mujeres detenidas. Al poner a esta cárcel en la "lista negra", EU prohíbe que cualquier banco o persona haga negocios con la institución.

Entre los sancionados individuales destaca Ali Larijani, un importante jefe de seguridad nacional, quien ahora tiene prohibido mover dinero o tener propiedades bajo la vigilancia de las leyes estadounidenses.

Estados Unidos va contra los "bancos fantasma" de Irán

Para evitar las reglas internacionales, Irán utiliza lo que se conoce como banca paralela (bancos fantasma). Esto es una red de instituciones bancarias "secretas" y empresas ocultas que mueven millones de dólares de la venta de petróleo sin dejar rastro. El Departamento del Tesoro identificó a 18 de estas entidades y les cortó el paso.

Según las autoridades, este sistema de "banca en la sombra" es el que permite que los líderes iraníes sigan teniendo dinero para sus planes militares mientras ignoran las necesidades básicas de su propia población.

The Iranian regime’s violence and repression against its own people threaten international peace and security.



President Trump and the United States stand with the brave people of Iran as they demand freedom and a better future. pic.twitter.com/IHzRoUQfcM — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) January 15, 2026

¿En qué se basó Estados Unidos para "castigar" a Irán?

Para aplicar estas sanciones, el gobierno de EU se basó en leyes que permiten castigar a quienes cometen abusos graves contra los derechos humanos. También utilizaron una nueva orden de seguridad nacional del pasado 2025 para vigilar con lupa los negocios de químicos y combustibles.

Estas reglas aseguran que cualquier persona o empresa que ayude a los sancionados también pueda recibir un castigo, lo que aísla todavía más a los señalados por la Casa Blanca.

¿Qué significa esto para el pueblo de Irán?

Aunque estas medidas van dirigidas a los líderes y sus negocios, el mensaje de Estados Unidos es de apoyo a los ciudadanos que piden libertad. Al cerrarles el grifo del dinero a los jefes de seguridad, se busca debilitar la estructura que permite la persecución en las calles.

Mientras continúen los reportes de violencia, Washington asegura que seguirá negando al gobierno iraní el acceso al sistema financiero mundial, afectando su capacidad de comprar armas y financiar grupos en el extranjero.