Irán advierte represalias: Atacará Israel y barcos de EU si Trump interviene

La tensión en Medio Oriente ha llegado a un punto crítico. Mientras el presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos "está listo para ayudar" al pueblo de Irán que busca libertad , el régimen de Teherán ha respondido con una advertencia de guerra total.

El mensaje del gobierno iraní fue tajante: cualquier movimiento militar de Washington convertirá de inmediato a Israel y a toda la flota estadounidense en la región en blancos de sus misiles.

🇮🇷🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Irán amenaza que atacará bases militares de Estados Unidos e Israel si EE.UU. ataca para “proteger a los manifestantes”, mientras continúan las manifestaciones en Teherán, con cientos de muertos reportados. - Reuters. pic.twitter.com/LX6pVDBWu5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 11, 2026

"No se equivoquen": La advertencia de Irán a Estados Unidos

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, fue el encargado de poner las cartas sobre la mesa. Advirtió a la Casa Blanca que no cometa un "error de cálculo", asegurando que si ocurre un ataque contra suelo iraní, la respuesta no se limitará a sus fronteras. Qalibaf, excomandante de la Guardia Revolucionaria, dejó claro que tanto los "territorios ocupados" (Israel) como las bases y barcos de EU son objetivos legítimos y listos para ser atacados.

El plan de Trump: ¿Ataque con misiles o armas cibernéticas?

Por su parte, Donald Trump se reunirá este martes con sus asesores de alto nivel para decidir qué hacer con Irán. Las opciones que están sobre la mesa no son solo militares. Según informes de inteligencia, el Pentágono considera desde bombardeos directos hasta el uso de armas cibernéticas secretas para inmovilizar al ejército iraní, además de fomentar la resistencia interna mediante el acceso a internet para los manifestantes.

🇮🇷 | PROTESTAS EN IRÁN: Una pancarta que dice “Ya no tenemos miedo, ahora luchamos” fue exhibida en un puente peatonal sobre la autopista de Teherán.pic.twitter.com/6lOd5dRcHS — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 11, 2026

"Enemigos de Dios": El castigo interno en Irán

Mientras el régimen amenaza al exterior, adentro la represión es brutal. El fiscal general de Irán declaró que cualquier manifestante será considerado un "enemigo de Dios", un delito que en ese país se castiga con la pena de muerte. El líder supremo, Alí Jamenei, ha tachado las protestas como simples actos de "vandalismo" diseñados para complacer a Trump, ignorando las quejas por la inflación y el control religioso.

Cientos de víctimas asesinadas en Irán

Aunque el gobierno iraní mantiene un bloqueo total de internet desde el jueves, la verdad ha comenzado a filtrarse. Personal médico de hospitales en Teherán y Rasht reportó la llegada de decenas de cadáveres con disparos directos a la cabeza y al corazón. En un video verificado, se observan al menos 180 bolsas para cadáveres tendidas a la intemperie en un centro forense. Ante esto, Irán anunció tres días de luto, pero llamó a los fallecidos "mártires" de una batalla nacional contra Estados Unidos e Israel.