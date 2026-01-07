Trump anuncia control de petróleo venezolano tras ofensiva militar de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las autoridades provisionales de Venezuela acordaron entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos, como parte de los acontecimientos derivados de la reciente operación militar estadounidense contra el gobierno venezolano.

De acuerdo con Trump, el crudo será vendido a precio de mercado y los recursos obtenidos serán administrados directamente por el gobierno estadounidense, con el objetivo de que se utilicen en beneficio tanto del pueblo venezolano como de los ciudadanos de Estados Unidos.

El mandatario detalló que solicitó al secretario de Energía, Chris Wright, ejecutar el plan de manera inmediata. El petróleo, según explicó, será transportado en buques de almacenamiento y descargado directamente en muelles estadounidenses, como parte de una estrategia que busca asegurar el control de los ingresos generados por la venta del recurso energético.

Duelo nacional en Venezuela por víctimas del ataque

Tras los hechos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional por las personas fallecidas durante el ataque de Estados Unidos en Caracas. En un mensaje transmitido por la televisión estatal venezolana, Rodríguez aseguró que las víctimas murieron defendiendo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro.

Rodríguez también solicitó el regreso de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran bajo custodia de Estados Unidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York. Ambos se declararon inocentes el lunes de los cargos relacionados con drogas y armas que enfrentan ante la justicia estadounidense.

Investigación y cifras no confirmadas durante operación de EU

El gobierno venezolano no ha precisado el número exacto de personas fallecidas o heridas durante la operación. Sin embargo, el fiscal general informó que se designaron tres funcionarios para investigar las “decenas” de muertes registradas tras el ataque. En paralelo, el gobierno de Cuba reportó que 32 de sus ciudadanos murieron durante la intervención militar estadounidense.

Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela no se encuentra en guerra, sino que fue un país “agredido y atacado”, reiterando que se trata de una nación que se define como pacífica, pese a los acontecimientos recientes.

Trump deja mensaje al gobierno de México

En el marco de las celebraciones por el operativo militar contra el gobierno de Venezuela, Trump afirmó que la acción también envía un mensaje a otros países del hemisferio occidental.

Aunque señaló que no fue la intención principal, reconoció que la intervención puede interpretarse como una advertencia para gobiernos que, desde su perspectiva, no se subordinan a los intereses estadounidenses bajo la Doctrina Monroe.

Cuestionado sobre si la operación representa un mensaje dirigido a México, Trump respondió que “algo tendrá que hacerse” frente al poder de los cárteles del narcotráfico.

Afirmó que mantiene una relación amistosa con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “una buena mujer”, pero aseguró que el control real en México lo ejercen los grupos criminales. En ese sentido, sostuvo que los cárteles “mandan” en el país, y no el gobierno federal.