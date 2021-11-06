EU aceptará papeleta de vacunación para cruzar la frontera

Una de las dudas recurrentes para quienes buscan cruzar la frontera de Estados Unidos (EU) el próximo lunes 8 de noviembre es si la papeleta de vacunación de Covid-19 será aceptada.

Jaime Rojo, el delegado regional en Mexicali de los Programas de Desarrollo, aseguró que las autoridades de EU aceptarán la papeleta de vacunación Covid-19 completa para poder cruzar la frontera.

Se platicó en ese lugar que iban a aceptar cualquier documento que dijera que tienen el ciclo de vacunación completo.

El funcionario de Mexicali indicó que la papeleta de vacunación contra Covid-19 es el documento que el gobierno federal considera legal, ya que trae un código QR que remite a la página de vacunación.

"El documento real, legal y formal que emitimos como gobierno federal es el registro de vacunación, puesto que tiene un QR que está ligado a la página federal que te valida que realmente cumpliste con las dos dosis".

Dos vacunas no serán válidas para cruzar frontera de EU

El funcionario indicó que todas las personas que tengan vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) podrán cruzar la frontera de EU, excepto la de Sputnik y la de Cansino.

"Estados Unidos tiene un papel muy similar al que nosotros entregamos. Lo que comentaron es que van aceptar esa papeleta de vacunación".

Horario, fechas y requisitos: así será la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos el lunes 8 de noviembre.https://t.co/7t6GnS45f7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 5, 2021

En meses pasados, la Secretaría de Salud federal dio a conocer que se emitirá un certificado de vacunación en el que muestra que las personas ya cuentan con el esquema completo de vacunación.

Este comprobante es oficial y se puede descargar a través de WhatsApp, sin embargo, personas que buscan obtenerlo reportaron que tiene problemas no solo para tramitarlo, sino también errores en los datos, tales como CURP, de ahí que la papeleta de vacunación sea el papel con el que se pueda ingresar a suelo estadounidense.

Este lunes 8 de noviembre, luego de 19 meses de mantener cerrada la frontera, autoridades estadounidenses anunciaron que se reabrirán las garitas para el paso a través de tierra y terminales de ferry.

Entre los requisitos para cruzar la frontera están el comprobante de vacunación y solo estarán exentos de este requerimiento los menores de edad.