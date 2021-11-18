EU compra 10 millones de pastillas contra Covid-19 de Pfizer

El gobierno de Estados Unidos gastará cinco mil 290 millones de dólares para comprar 10 millones de pastillas contra Covid-19 creadas por la farmacéutica Pfizer, que aún no cuenta con la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El presidente Joe Biden anunció la compra de 10 millones de pastillas a través de su cuenta de Twitter, este jueves.

“Anuncio que hemos comprado 10 millones de dosis de tratamiento de la pastilla antiviral Covid-19 de Pfizer”. expuso el mandatario en su mensaje.

Today, I’m announcing we have purchased 10 million treatment courses of Pfizer’s antiviral COVID-19 pill. Vaccination is still our most important tool – but this new pill may dramatically reduce hospitalizations and deaths and help accelerate our path out of this pandemic. — President Biden (@POTUS) November 18, 2021

Y agregó que la vacunación contra el Covid-19 sigue siendo la herramienta más importante en EU, sin embargo, explicó que la nueva píldora podría ayudar a reducir drásticamente las hospitalizaciones y las muertes, así como ayudar a acelerar el camino para salir de la pandemia.

Por su parte, Xavier Becerra, secretario de Salud de EU, respaldó la decisión del Joe Biden sobre la compra de las pastillas de Pfizer y aseveró que el gobierno de Estados Unidos busca “tener todas las herramientas posibles para prevenir resultados graves y salvar vidas”.

The best tools we have to fight COVID-19 are our life-saving vaccines. But if people do get sick, we want to have every tool available to prevent severe outcomes and save lives. This promising treatment could help accelerate our path out of this pandemic. https://t.co/zyANeUcihi — Secretary Xavier Becerra (@SecBecerra) November 18, 2021

Pastilla Pfizer contra Covid-19 aún no tiene autorización para su uso en EU

La pastilla contra Covid-19 de Pfizer aún no cuenta con la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para utilizarla en Estados Unidos (EU).

En días pasados, la farmacéutica anunció que solicitó a EU la autorización para el uso de emergencia de Paxlovid, su pastilla experimental contra el Covid-19.

Sin embargo, la FCA aún no responde a la solicitud, a pesar de que Pfizer señaló en su informe que su pastilla contra Covid-19 redujo en un 89 por ciento la posibilidad de hospitalizaciones o muertes relacionadas con esta enfermedad.

Según Pfizer, la pastilla ayuda a los pacientes a evitar enfermedades graves por Covid-19 (que pueden llevar a la hospitalización y la muerte), así como experimentar una disminución del período sintomático.

UPDATE: Today, Pfizer announced we are seeking Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 oral #antiviral treatment candidate from the @US_FDA. Learn more: https://t.co/106aix7zKj pic.twitter.com/NxHh0VW5JK — Pfizer Inc. (@pfizer) November 16, 2021

En caso de aprobarse el uso de la pastilla Paxlovis, esta deberá administrarse en una dosis de 300 mg (dos tabletas de 150 mg) de PF-07321332 con una tableta de 100 mg de ritonavir y debe ser tomada dos veces al día durante cinco días.

